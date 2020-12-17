بسنت شوقي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت «بسنت»، على صفحتها الرسمية: «مساء الخير أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين».

بسنت شوقي، خطيبة الفنان محمد فراج، قالت في لقاء تلفزيوني سابق، إنها قبلت خطوبة الفنان محمد فراج بعد قصة حب دامت مدة الـ5 سنوات، ووصفته بأحد أهم الممثلين الموهوبين في مصر حاليًا، ودائمًا ما يشاركان بعضهما البعض الآراء حول المسلسلات والأعمال التي سيظهران فيها مستقبلًا، مشيرة إلى أنها تخرجت من الجامعة الأمريكية قسم إدارة الأعمال، وجاء سعيها للالتحاق بمجال التمثيل كقرار صعب، وذلك لتركها ما كانت تدرسه وتعمل به لتلتحق بمهنة أخرى: «كان مخاطرة ومش حاجة سهلة».