«التعليم العالي» تنفي تأجيل الامتحانات: ستجرى في موعدها بنظام «الهجين»

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جامعة الفيوم شهدت اليوم الاجتماع الشهري للمجلس الأعلي للجامعات، ولكن قبل الاجتماع فوجئنا بقرار «مزور» منسوب إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وهو ما أخذ جزءًا كبير من النقاش، لأن هذا القرار مزور وعار تماما عن الصحة.

وأضاف عبد الغفار، أن الحديث عن تحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، قرار مزور أيضا، وفي الحقيقة نحن مندهشون جدا من قدرة أهل الشر على الاستمرار في محاولات تعطيل الدولة وزرع البلبلة وانعدام الثقة، وهو شيء في منتهي السوء والبشاعة.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي، أكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكما ذكرنا في بداية العام الدراسي بأن هذا العام هو عام التعليم الهجين، الذي يتضمن حضور شخصي والتعلم بواسطة المنصات الإلكترونية أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، وبالتالي الامتحانات سوف تكون بنفس الطريقة.

الامتحانات سيكون جزء منها إلكتروني وآخر بالحضور

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه إذا كان التدريس بالتعليم الهجين، فإن الامتحانات سيكون جزء منها من خلال المنصات الإلكترونية، وجزء آخر بالحضور، والأمر متروك لكل رئيس جامعة، بناء على السعة الاستيعابية والبنية التحتية لكل جامعة، وعلى أساسها يقرر ما الامتحانات الذي سيتم إجراؤها إلكترونيا، وما الذي سيتم بالحضور، مؤكدا أننا نتحرك وفق قاعدة واضحة وصريحة جدا وهي الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات وفي نفس الوقت حقهم في أن يتعلموا في بيئة صحية آمنة وهو ما سرنا عليه وما أعلناه وما أكده المجلس اليوم في اجتماعه اليوم.

امتحانات نصف العام ستبدأ يناير المقبل

وتابع، بأن امتحانات نصف العام، من المفترض أن تبدأ في الخامس من يناير من العام الجديد 2021 على نفس المخطط الذي تم الإعلان عنه.