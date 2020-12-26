بايدن يحذر من عواقب عدم توقيع ترامب على خطة التحفيز الاقتصادي

حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، من عواقب وخيمة في حال عدم توقيع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، على خطة التحفيز الاقتصادي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء اليوم.

وكان بايدن، دعا في نوفمبر الماضي، إلى حزمة تحفيز جديدة لمساعدة بلاده على التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكان الجمهوريون والديمقراطيون، وافقوا الاثنين الماضي، على إجراءات شملت توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة ومساعدات للشركات الصغيرة وإعانات بطالة إضافية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المنتخب، أنه سيطلب في 2021 من كونجرس بلاده التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من كورونا.

وعبر بايدن، عن قناعته بإمكان التوصل إلى حل وسط مع المعارضة، مشيرا إلى أن الخطة التي تم التصويت عليها الاثنين الماضي، بقيمة 900 مليار دولار خطوة أولى، موضحا أنها لن تكون كافية.

وكان ترامب شن في وقت سابق اليوم، على موقع «تويتر»، هجوما جديدا على مؤسسات بلاده الفيدرالية التي لم تدعم ادعاءاته بشأن تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وانتقد ترامب، زملاءه في «الحزب الجمهوري»، وتحديدا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وقال الرئيس الامريكي الحالي، إنه لو زور وسرق مرشح رئاسي ديمقراطي الانتخابات، لرأى الديمقراطيون في ذلك عمل حرب وخاضوا صراعا حتى الموت.

وأضاف ترامب: «ميتش والجمهوريون لا يفعلون أي شيء، محملا وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي المسؤولية عن عدم فعل أي شيء إزاء التزوير في الانتخابات».

ووصف ترامب في وقت سابق، اليوم، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ، بالمزيف، وقال إن جنديا صغيرا في أفغانستان، أخبره أن الانتخابات هناك أفضل من انتخابات الرئاسة الأمريكية.