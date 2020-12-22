قبل بايدن.. تعرف على مسؤولين تلقوا لقاح كورونا مباشرة

كشفت دراسات أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشركة «بايونتيك» الألمانية، أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.

واعتمد اللقاح المضاد لكورونا على تقنية تعتمد على استخدام الشفرة النووية للفيروس حتى تحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة.

وكانت بريطانيا أول من اعتمد اللقاح، وطلبت من المنتجين 40 مليون جرعة تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، فيما طلبت الولايات المتحدة 100مليون جرعة من اللقاح تكفي لـ50 مليون شخص.

وأمس الاثنين، تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال بث مباشر، جرعته الأولى من اللقاح وذلك في مستشفى في «نيوارك» بولاية ديلاوير.

وقال الرئيس المنتخب بعد تلقيه لقاح كورونا، إنه ممتن لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب على اللقاح، وإنه تلقى اللقاح المضاد للفيروس لإظهار أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق.

وفي 19 ديسمبر الجاري، أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول إسرائيلي يتلقى لقاح فايزر وتلقى نتنياهو، جرعته في بث مباشر، بمركز «شيبا» الطبي،.

وقال نتنياهو، إنه يوم كبير جدا لـ«إسرائيل»، وهذه بداية الخروج من الجائحة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتينك» الروسية للأنباء.

وفي 17 ديسمبر الجاري، تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول جرعة من لقاح كورونا، ليصبح أول مواطن سعودي يحصل على اللقاح.

وأظهرت لقطات مباشرة، الوزير السعودي وهو يتلقى أول جرعة من اللقاح، وقال في ذلك الوقت، إنه بداية لانفراج أزمة.

وفي 3 نوفمبر الماضي، نشر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة مصحوبة بصورة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أظهرت تلقيه لقاح كورونا، مشيدا بعمل الفرق الطبية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.