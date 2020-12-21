فيديو.. بايدن يتلقى لقاح كورونا في ولاية «ديلاوير»

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، جرعته الأولى من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتلقى الرئيس المنتخب الجرعة الأولى من اللقاح خلال بث مباشر في مستشفى في «نيوارك» بولاية ديلاوير والتي تقع في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلسي.

وقال بايدن، إنه ممتنن لإدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب على اللقاح، وإنه تلقى اللقاح لإظهار أنه يجب أخذه وللتأكيد بأنه لا يوجد شيء يدعو للقلق.

وأضاف الرئيس المنتخب، أنه يتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، مضيفا: «نحن لا نزال في بداية الطريق».

ودعا بايدن، الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة.

وكانت جين بساكي المتحدثة باسم الرئيس المنتخب، قالت في وقت سابق، إن بايدن وزوجته جيل سيحصلان على الجرعة الأولى من اللقاح في ديلاوير، مشيرة إلى أن نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس ستتلقى اللقاح الأسبوع المقبل.

وكان عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الفيروس، ريك برايت، قال في وقت سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس المنتخب لا يرغب في تقديمه عن البقية بالضرورة، إنما يهدف إلى التأكد من أن الجرعات المحدودة للقاح فايزر متاحة لجميع الأشخاص.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في وقت سابق، بوضع مكافحة فيروس كورونا المستجد، في أولويته القصوى، بعد توليه الرئاسة الأمريكية رسميا في 20 يناير المقبل.

يذكر أن دراسات كشفت في وقت سابق، أن القاح المضاد لكورونا والذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية و«بايونتيك» الألمانية أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.