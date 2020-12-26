العثور على جثة شاب فى ترعة بجنوب الأقصر

عثر أهالي قرية الدير، التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره غارقاً فى مياه ترعة الكلابية، أمام عمائر السكنية بقرية الدير، اليوم السبت، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي.

بداية تفاصيل الواقعة تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام ياسين، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغات من أهالى قرية الدير، تفيد بمصرع شاب يُدعى "حجاج س. م."، 43 سنة، مقيم بمنطقة أبو الجود شارع سالم بمدينة الأقصر .

وعلي الفور، انتقل إلى مكان الواقعة، المهندس أبراهيم عبده نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس صباح منصور، نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن، رئيس غرفة عمليات مجلس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع الحادث، تمكنت من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.