تسليم جثة غريق «مركب الموت» لأهليته ضمن 6 عثر عليهم بـ«المتوسط»

سلمت مستشفى مطروح العام، جثمان غريق من محافظة البحيرة، أحد الضحايا الـ6، الذين عثر عليهم في مركب الموت، ويدعى عاصم فرحات، من مركز ومدينة دمنهور بالبحيرة، وجاري نقله من ثلاجة الموتى إلى مسقط رأسه، تمهيدا لتشييع جنازته ودفنه.

كانت مستشفى السلوم المركزي، تسلمت الجثامين الستة التي عثر عليها غارقة على السواحل المصرية الليبية، في المركب التي غرقت منذ أسبوع، وانتشلت منهم 7 جثث، أعقبها 6 آخرين.

وتنشر «الوطن» أسماء الجثامين، وهم: صابر جابر عبدالسلام، وحموده صابر فرج عبدالهادي، وناجي محمد جمعة، وهاني خلف إدريس، جميعهم من الفيوم، وعاصم فرحات، من البحيرة، وعبدالرحمن فرج صالح، من النجيلة.

وتسلمت مستشفى السلوم المركزي، 6 جثث من غرقى «مركب الموت»، الغارقة أمام السواحل المصرية الليبية، وقال الدكتور حسن سالم، مدير مستشفى مطروح العام، إن الجثث نقلت بسيارات الإسعاف من مستشفى السلوم إلى ثلاجة المواتى فى مستشفى مطروح العام، لعدم وجود أماكن في المستشفى الأول.

جدير بالذكر أن الأجهزة المعنية دفعت بقوات إنقاذ للبحث عن الجثث المفقوده في البحر، وتمكنت الضفادع البشرية من العثور على 6 جثث في الخلجان الموجود على السواحل الليبية، بعد الحدود المصرية مباشرة، بعد أن كانت مركب الصيد الصغيرة في طريقها من مصر إلى ليبيا، في رحلة هجرة غير شرعية، تنقل مجموعة من المصريين، ليصبح إجمالي عدد الغرقى الذين عثر عليهم 13 غريقا، انتشلت جثامينهم، وجاري تسليم باقي الجثث لأهليتهم، بعد الانتهاء من استلام البعض 8 جثث حتى الآن من الـ13.