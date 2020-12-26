مصدر أمني: لم نتلق تعليمات بفرض حظر التجوال

قال مصدر أمني إن الجهات الأمنية لم يصلها أي قرارات بشأن فرض حظر التجوال، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال صدور قرارات بفرض حظر التجوال فإن الأجهزة الأمنية ستحمل على عاتقها مهمة تنفيذه وفقا للضوابط التي سيتم تحديدها، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في فرض الحظر عقب إقراره في شهر أبريل الماضي، وتابعت تنفيذ القرارات اللاحقة.

تمديد قرارات منع أي احتفالات داخل الفنادق والأندية ومراكز الشباب

وأوضح، أن الأجهزة الأمنية حاليا تقوم بتنفيذ قرارات حظر التجمعات وغيرها من القرارات المتعلقة بإجراءات التعامل مع كورونا ولا تزال سارية حتى الآن، ومنها قرار منع التجمعات الصادر في مارس الماضي مع بداية انتشار الفيروس، كما تم تمديد قرارات منع أي احتفالات داخل الفنادق والأندية ومراكز الشباب، حتى الأماكن المفتوحة والساحات وأي منشأة كانت مستعدة لمثل هذه الاحتفالات.

غلق 3693 محلا مخالفا لمواعيد الغلق

ولفت المصدر، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي ضبط 6738 قضية تموينية متنوعة متعلقة بمنتجات خاصة بكورونا و733 قضية في مجال منع تداول الشيشة بالمقاهي بمضبوطات بلغت 4064 أرجيلة، مع غلق 3693 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، و37845 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة.

وتابع، أن الاجهزة الأمنية تباشر عملها في إطار ما تم اتخاذه من قرارات ولا تزال سارية منذ شهر مارس الماضي، مشددًا على وجود حملات متواصلة لضبط المخالفات المتعلقة بقرارات الحظر السارية ومنها ارتداء الكمامات ومنع الشيشة ومنع مراكز الدروس الخصوصية وحظر إقامة الاحتفالات، موضحًا أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي قرارات قد تصدر لمنع أي خطر يهدد المواطنين ويضمن حمايتهم ويحفظ حياتهم.