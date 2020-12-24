محافظ مطروح: حظر سرادق العزاء ومنع إقامة الأفراح وتقليل أعداد العمالة

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارا بتنظيم العمل بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.

وشدد «شعيب»، اليوم الخميس، على تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفعيل جميع قرارات الدولة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه «شعيب» لجميع رؤساء المدن بالتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية، وذلك من خلال تطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات، والتأكيد على تأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية، والتشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك والقطارات ووسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت العامة وشوارع المحافظة وتطبق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

وأكد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من المناسبات فى الأماكن المغلقة مع استمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، والتأكيد على قطاع الفنادق، مع فتح الأنشطة والالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الوقاية، وقيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بكل أساليب الوقاية سواء فى المكاتب أو منافذ تقديم الخدمة أو فى المصاعد داخل المؤسسات أو وسائل النقل الخاصة بها.

ووجه المحافظ جميع المواطنين من أهالى مطروح باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة وعدم التواجد فى تجمعات حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.