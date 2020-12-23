الحكومة: لم نناقش فرض حظر تجول في رأس السنة.. وسحب ترخيص أي فندق مخالف

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القفزات التي حدثت في الإصابات، ووصلت إلى 911 اليوم، أمر سلبي جدًا، ومن المعروف أن الإصابات تزيد بمتوالية هندسية، موضحا: «مش هنستنى أسبوعين كمان علشان الأمور تتضاعف مرة أخرى، والحكومة رفعت عدد المستشفيات الخاصة بالعزل، رغم أن العدد الأكبر من الإصابات خفيفة، وهناك إشغال لـ42% من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، والوضع صعب، ويجب على المواطن أن يتمتع بالقدر الكافي من المسؤولية، والمواطن في كل دول العالم لا يلتزم إلا بتطبيق عقوبات».

اجتماع للجنة الأزمات

وأضاف «سعد» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الأربعاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان: «لجنة الأزمات هتجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة آلية للتحصيل الفوري للغرامات من المواطنين، في كل الأماكن المغلقة، والمؤسسات الحكومية، وحتى الشركات الخاصة، والمواصلات العامة، ولكن من يسير في الشارع غير مطالب بالكمامة، ومن يسير بسيارته الخاصة غير مطالب بارتداء الكمامات».

غرامات فورية

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «الغرامة ستكون أقل من 4 آلاف جنيه، والهدف هو توقيع الغرامة الفورية لأنها سيكون لها تأثير كبير في ردع من لا يرتدي الكمامات».

ولفت إلى أنه سيتم سحب ترخيص أي فندق مخالف لقرارات الحكومة بشأن احتفالات ليلة رأس السنة، والمحليات ستفتش على المطاعم والكافيهات، وهناك قرارات بالإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة، إضافة إلى لجان للتفتيش على الأندية ومراكز الشباب، وتوقيع غرامات عليهم.

هل سيفرض حظر تجوال ليلة رأس السنة؟

وعن مسألة فرض حظر ليلة رأس السنة، قال: «المقترح بفرض حظر لم يطرح ولم يناقش، ونتلقاه في شكل متداول على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، ولكن اللجنة سوف تختار أفضل السبل حتى تمر ليلة رأس السنة على خير، وقد يتم طرح حزمة من القرارات المختلفة، ولكن الأمر متروك للجنة العليا».