خيري رمضان يكشف إصابة ابنه بفيروس كورونا: عايشين في مأساة

قال الإعلامى خيري رمضان، «هذا العام تألمت فيه أسر كثيرة، وأبى أن يبتعد إلا وأن يسلمنا لعام جديد بواقع مؤلم، عمر ابنى لديه كورونا، وعايشين في مأساة، وبيتي بقى معسكر وكلنا عملنا مسحات.. وممنوع الاقتراب»، ولكن الأولاد والشباب يرفضوا سماع الكلام، فالأفراح تقام، وأعياد الميلاد كذلك».

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة»، مع كريمة عوض، على شاشة القاهرة والناس، «كنت في كفر صقر بالشرقية لتسجيل إحدى الحلقات، الناس هناك ماتعرفش حاجة اسمها كورونا، بيبوسوا وبيحضنوا بعض عادي، بيقولوا إيه اللى يجيبلنا كورونا».

ومن جانبها قالت كريمة عوض: «لدينا أمل بالتعاون بيننا أن نمر هذا العام على خير، وأن نبدأ العام الجديد بأحلام جديدة، و«الكورونا مش هزار».