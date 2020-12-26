أشرف زكي يكشف الحالة الصحية لـ9 ممثلين مصابين بكورونا: الأمور مستقرة

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا من الواضح أنها قوية، ولكن إصابة الممثلين ليست نتيجة تصويرهم للمسلسلات ولكن نتيجة ممارستهم حياتهم الاجتماعية العادية، مشيرًا إلى أننا طلبنا من كل شركات الإنتاج في بيان تشديد الإجراءات الإحترازية، واتخاذ كل الطرق لسلامة العاملين من أي فئة سواء الممثلين، العمال، الفنيين، لأن الموجة الثانية قوية للغاية.

على تواصل دائم مع كل الممثلين المصابين بفيروس كورونا

وأكد «زكي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية قناة الحدث اليوم، أننا على تواصل دائم مع أي زميل نشعر بأن مصاب، أو يقوم الزميل بالاتصال بنا لمتابعة حالته ونقوم بعمل اللازم معه، لافتًا إلى أن هناك بعض المعاهد الخاصة بالفنون تعطلت فيها الدراسة أيام التعقيم ودراسة المواد النظرية كلها حالياً أونلاين، والدراسة العملية بدأنا ننفذها على مراحل بأعداد قليلة.

يسرا وجميع الممثلين المصابين بكورونا حالتهم مستقرة

وتابع، أنه تواصل مع بعض الممثلين المصابين ومنهم «يسرا، أمير كرارة، كريم فهمي، جمال العدل، إيناس الدغيدي، جومانا مراد، دينا عبدالجليل، هشام جميل، وسلوي محمد علي» وجميعهم في حالة مستقرة ولا يحتاجون إلى مستشفى للعزل.

سيكون هناك رد من النقابة غدا على تصريحات رانيا يوسف

ووجّه «زكي»، الشكر لكل الجمهور الذي حاول السؤال والاطمئنان على الممثلين المصابين، لافتًا إلى أنه أثناء اجتماعه في مجلس الإدارة غدًا سيصدر قرارًا بشأن التصريحات المثيرة التي أدلت بها الفنانة رانيا يوسف حول مؤخرتها ومفاتن جسدها: «مبحبش اعتمد على الرسائل اللي بتجيلي على الهاتف ولكن سأتأكد ما حصل ومدي تدخل النقابة من عدمه وفي الآخر نحن نحترم الجميع وأي شخص بيشتكي لنا من حاجة بنشوفها وبنرد عليه».