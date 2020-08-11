نقيب الممثلين ورئيس دار الأوبرا يلتقيان في اللجنة الانتخابية "مصادفة"

جمعت الصدفة بين نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، في اللجنة الانتخابية رقم 534 بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بـ 6 أكتوبر، برئاسة المستشار شريف هندي.

وقال الدكتور أشرف زكي لـ"الوطن": "أحسن حاجة حصلت إني قابلت صديقي العزيز الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، واحنا كلنا حريصين نؤدي دورنا تجاه الوطن، وبوجود مجلس الشيوخ والنواب تكون مصر عدت إلى بر الأمان، وكلنا فداء لمصر، وبنحبك يا مصر، وتحيا مصر".

ومن ناحيته، قال الدكتور مجدي صابر: "يسعدني أن آتي لتأدية دوري الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ، وأتمنى كل التوفيق لمصر ولنا جميعًا".