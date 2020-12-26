الأوقاف تنفي الغلق الكلي للمساجد: المديريات مسؤولة عن المخالفات

واصلت وزارة الأوقاف، اتخاذ الإجراءات الاحترازية، في ظل تصاعد أعداد مصابي فيروس كورونا بالموجة الثانية للفيروس، حيث شددت الوزارة على ضرورة غلق الأضرحة، والاعتماد على المساجد دون الزوايا، والالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي، ومواصلة عمليات تطهير المساجد بشكل دوري، مؤكدة أنها ستقوم بغلق أي مسجد حال عدم التزامه بتلك الإجراءات.

حالة من الطوارئ

وأكدت غرفة العمليات المركزية لوزارة الأوقاف أن هناك حالة من الطوارئ على مستوى الجمهورية للمرور بالأسبوعين المقبلين على أكمل وجه فيما يتعلق باتباع الإجراءات الإحترازية، حيث إنها حذرت من أي تهاون في إجراءاتها.

أما بشأن صلاة الجمعة المقبلة، فشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة واتباع سبل الوقاية، وقال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أنه لا يوجد حتى الآن غلق كلي للمساجد، وأن الوزارة قامت بإعطاء المديريات حق إغلاق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية، ويتم الإغلاق بمعرفة الوزارة أيضًا.

الغلق الكلي

ونفى أبوعمر، أية شائعات متداولة على السوشيال ميديا، تتحدث عن قرار من الحكومة بالإغلاق الكلي لدور العبادة، مؤكداً أنه حال صدور قرار بذلك، سيكون من خلال لجنة إدارة الأزمة.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف للدعوة، بضرورة الابتعاد عن الشائعات والالتزام بتعليمات الدولة باعتبار أن ذلك أمر واجب شرعي ووطني.

وأجرت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف اتصالات بالمديريات على مستوى الجمهورية، للتأكد من تنفيذ توجيهات الدولة، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع، لأن مخالفة هذه الإجراءات تسبب في أذى النفس، وإضرار المجتمع والصالح العام، وهو ما يعتبر إثما ومعصية.

ودعت وزارة الأوقاف، في منشور لها، المصلين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحضور للمسجد بالكمامة والمصلى الشخصي، فالأولى بمن يقصد بيوت الرحمن ابتغاء مرضاته أن يلتزم بتلك الإجراءات الوقائية حتى لا تغلق المساجد.