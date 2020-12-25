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الأوقاف: 100% نسبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المساجد

كتب:

شريف سليمان
06:19 م | الجمعة 25 ديسمبر 2020
الدكتور جابر طايع

الدكتور جابر طايع

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تعلن بالصور على موقعها الرسمي عبر الإنترنت آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، مشددًا على أن فئات لا تذكر فقط هي التي لا تلتزم بالإجراءات، وأشار إلى أن الوزارة لديها فريق للتفتيش العام وتفتيش المناطق يؤكد على التزام الجميع بالإجراءات، لأن هناك مطلب شعبي وجماهيري بالحفاظ على المساجد.

لا نتمنى غلق المساجد

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة DMC: «هناك التزام تام من قبل الجميع إلا ما ندر، وهي أشياء لا تُذكر، وأجزم بأن الالتزام في المساجد بإجراءات التباعد الاجتماعي 100%، والصور التي تتناول التزام الناس قديمة منذ بداية الأزمة، والالتزام أصبح ثقافة شعب وليس بالتعليمات أو بالإجراءات لأن الناس تريد أن تحافظ على المساجد واستمرارية افتتاح المساجد ونتمنى ألا نضطر إلى إغلاق المساجد».

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