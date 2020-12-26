شريف رمزي يعلن إصابته بكورونا: «اللي تعامل معايا يخلي باله»

أعلن الفنان شريف رمزي، اليوم السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العينة التي أُخذت منه أظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.

وكتب رمزي، على حساب بموقع الصور «إنستجرام»، «الحمد لله على كل شئ عملت المسحة وطلعت إيجابية اللي تعامل معايا الفترة اللي فاتت يخللي باله».

وشهد الوسط الفني إصابة عدد من الفنانين منهم يسرا وجومانا مراد وجمال العدل وكريم فهمي، الذين أعلنوا مساء أمس وأول أمس عن إصابتهم دون تحديد سبب الإصابة.

وأعلنت يسرا عن إصابتها، وشكرت جميع من ساندها، وبالأخص الأطباء المعالجين لها ووزارة الصحة، للإطمئنان عليها، وقام وقتها عدد من الفنانين بدعمها، منهم أنغام، مي سليم، مايا دياب وغيرهم.

أما عن جمال العدل، فقال في تصريحات لـ«الوطن» إن الفيروس جاء له في هيئة دور برد وأنه يشعر بتكسير في الجسم وأعراض دور الإنفلونزا الطبيعي، وبخصوص كريم فهمي فكتب على «فيسبوك» ودعى له العديد من الفنانين منهم، هنا الزاهد، وشقيقه أحمد، وأحمد جمال سعيد، وغيرهم من الفنانين.

أما جومانا مراد، التي حضرت حفل «الدير جيست» بصحبة زوجها فقالت لـ«الوطن» إنها تشعر بأعراض خفيفة ولكنها عندما خضعت للمسحة تبينت إيجابيتها.

أما عن الإعلاميين فلم يكن سيف زاهر ليس الوحيد، إذ أعلن كريم حسن شحاتة، إصابته بفيروس كورونا، وبخلاف الثنائي أصيب مؤخرا وائل الإبراشي بالفيروس، الخميس الماضي، ومن قبله زميلته في برنامج التاسعة الإعلامية دينا عبد الكريم، ويقدم البرنامج بدلا منهم الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يطمئن عليهما يوميا من خلال مداخلات هاتفية.

وأعلن مساء أمس الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، عن إصابته بفيروس كورونا، ولكنه تعافى منه، وروى خلال برنامجه «حديث القاهرة» رحلته مع الفيروس.

وتعافى خلال الأيام الماضية عدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس، منهم صابرين، وبسنت شوقي، ومحمد الشرنوبي، وزوجته راندا رياض، التي قالت لـ«الوطن» إنها هي والشرنوبي يعيشون حياتهما بشكل طبيعي بعد التعافي، وأوصت الجميع في تصريحاتها بالالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الاحترازية.