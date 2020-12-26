شريف رمزي بعد إصابته بكورونا: بعترف إني قصرت.. ادعولي

كشف الفنان شريف رمزي عن تفاصيل حالته الصحية بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال، شعرت بأعراض خفيفة وأجريت مسحة كورونا وبالفعل ثبتت إيجابيتها، ولا أعلم من أين جائتني الإصابة، فكنت أمارس حياتي الطبيعية جدا، أذهب للسوبر ماركت والشغل كان حياة طبيعية جدا».

وأضاف «شريف»: «حقيقي أعترف أنني قصرت إلى حد ما في ارتداء الكمامة بالرغم من أنني كنت ملتزم جدا في بداية الجائحة ولكن في الأواخر لم أتمسك بها بالشكل المطلوب لأني كنت أرتديها في التجمعات فقط».

وواصل: «أنصح الجميع بالالتزام وارتداء الكمامة طوال الوقت والحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات إلى حد كبير، لأن موسم الشتاء تزايدت الإصابات بشكل ملحوظ، وحاليا سأقوم بعزل نفسي في المنزل وأتمنى من الجميع الدعوات».

وشهد الوسط الفني خلال الساعات القليله الماضية تزايد حالات إصابات كورونا بشكل ملحوظ، ومن أبرز هذه الإصابات الفنانه يسرا والإعلامي وائل الإبراشي وسيف زاهر وإبراهيم عيسى ويحيى حمزة، والفنان كريم فهمي والمخرجة إيناس الدغيدي وهالة خليل والمنتج جمال العدل.

كما أعلن اليوم اثنان من الفنانين تعافيهم من كورونا، حيث أعلنت الفنانة بسنت شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، سلبية مسحة كورونا الخاصة بها بعد عزل أسبوعين في المنزل، وكتبت: «الحمد لله.. نيجاتيف يا بنى آدمين».

كما أعلنت راندا رضا، زوجة محمد الشرنوبي تعافيهما من فيروس كورونا بعد أسبوعين قضياهما في العزل المنزلي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين، وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».