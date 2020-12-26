مصادر: بيان «الصحة» الليلة سيشهد زيادة في الإصابات والوفيات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، قائلةً في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك زيادة في أعداد الإصابات اليوم بالفيروس وكذلك الوفيات.

الوضع الوبائي في مصر ما زال تحت السيطرة

وأشارت المصادر في تصريحاتها إلى زيادة معدل الوفيات في الأسبوع الماضي بنسبة تصل إلي 75% والإصابات بنسبة 85%، لافتة إلى أن الوضع الوبائي في مصر ما زال تحت السيطرة ولكن يجب الحذر أكثر من ذلك.

وأوضحت المصادر أن الزيادة ستستمر لمدة شهرين متتالين يناير وفبراير وهي أسوأ الأشهر التي ستمر على مصر بالنسبة للوضع الوبائي، مطالبين المواطنين بضرورة الذهاب الي المستشفى في حال ظهور أي عرض من أعراض فيروس كورونا المستجد.

الصحة تجري 12 الف تحليل بي سي ار يوميا علي مستوي الجمهورية

وتابعت المصادر أن هناك حالة من الجدل تسيطر علي المواطنين بشأن أرقام فيروس كورونا التي تصدر في بيانات وزارة الصحة والسكان اليومية قائلا إن الأرقام صحيحة لمعامل وزارة الصحة التي تجري 12 الف تحليل بي سي آر يوميا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي أن معظم المواطنين يجرون المسحات في معامل خاصة ولن يتم احتسابهم «بنتحاسب علي دول ليه؟!» وهناك أيضا حالات في العزل المنزلي كثيرين وأيضا لا يتم احتسابهم «بلاش نظرية المؤامرة ده وباء عالمي».

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عددا من التعليمات للمديرين الصحة علي مستوى الجمهورية استعدادا لدخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا وهي إلغاء الإجازات للاطقم الطبية، وتقليل عدد الموظفين في ديوان عام الوزارة وأوصت الوزيرة بإلغاء مراكز الأفراح والدروس الخصوصية.

كما عقدت الوزيرة عددا من الاجتماعات لتأكيد توزيع اللقاحات فور الإفراج الجمركي عنها وتأكيد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي.