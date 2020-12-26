مستشار الرئيس: مين قال كورونا لا تصيب الأطفال؟.. دي بتسبب لهم مشاكل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أحدًا لم يصرح بأن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا المستجد كما يتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان هناك قسم في مستشفى جامعة عين شمس «كان مليان مصابين بفيروس كورونا من الأطفال»، وهذا يعني أن كورونا يُصيب الأطفال وقد يسبب لهم مشكلات كثيرة.

توقعنا زيادة الإصابات بكورونا.. وهناك عائلات كاملة أصيبت بالفيروس

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن انتشار المواطنين في الشوراع بصورة كبيرة دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية يزيد معدل الإصابة ولكن الأعراض تختلف، وأنه علي مدار الشهورالماضة توقعنا زيادة أعداد إصابات كورونا وهناك عائلات كاملة أصيبت بالفيروس بمختلف الأعمار وعن طريق العدوي انتقلت إلي جميع افراد الأسرة وهناك ظاهرة واضحة لزيادة الحالات في مصر .

التخاذل عن الإجراءات الاحترازية وازدحام الشوارع وراء زيادة الإصابات

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن نسبة من المصابين تحتاج إلي دخول المستشفيات والوضع على أجهزة التنفس الصناعي بسبب وجود بعض الأمراض الأخرى لديهم، كما أن دخول فصل الشتاء أحد أسباب زيادة إصابات فيروس كورونا نظرا لتخاذل المواطنين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية و وجود زحام وتكدس في الشوارع.

اللي عنده شوية برد ميخرجش من البيت ويلتزم بالإجراءات الوقائية

ولفت «تاج الدين»، : «فيه ناس بيبقي عندها أعراض برد وبتتعامل مع الموضوع على إنه برد ويطلع في الآخر كورونا ويصيب كل المحيطين بية في المنزل والشارع ونتتقل العدوي175، مطالبًا كافة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في كل وقت لأنها هي صمام الأمان من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وإن أي شخص تظهر عليه علامات برد عليه أن يجلس في المنزل ويستعمل الوسائل الوقائية، حيث إن أعراض كورونا قد تؤي إلى التهاب في المخ والشعب ويصيب الأمعاء مردفا أن مشاكل كورونا كثيرة في الجسم.