نتنياهو يبحث مع مسؤول أمريكي التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب

بحث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال، مارك ميلي، التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب والتهديدات الإقليمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان رئيس الأركان الأمريكي، وصل إلى إسرائيل، أمس الخميس، والتقى برئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وعدد من ضباط الجيش، لبحث التعاون المشترك، في زيارة تستغرق يومين، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الشهر المنصرم.

ونشر نتنياهو عبر صفحته في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أجريت صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا، والتقيت به بعد خروجي من الحجر الصحي».

وأضاف نتنياهو:«بحثت معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين البلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة».

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الاثنين الماضي أنه سيخضع للحجر الصحي حتى اليوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وتنطلق حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل، بعد غد الأحد، إلا أن نتنياهو سيتلقى اللقاح قبل ذلك.

وأشارت معلومات، إلى أن نتنياهو ووزير الصحة يولي ادلشتاين سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح، غدا السبت.

وكانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، سجلت اليوم، 2814 إصابة جديدة بكورونا في غضون الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغت نسبة الفحوص الايجابية 3.6%، ووصلت الحالات الحرجة الى 429، فيما الحصيلة الاجمالية للوفيات منذ انتشار الأزمة الوبائية وصلت 3057.

واقتربت إسرائيل من حاجز 2500 إصابة يومية ما يعني أن اسرائيل ستدخل ضمن الإجراءات الصارمة لوقف سلسلة الإصابات بكورونا، ومن ضمن 419 إصابة حرجة، هناك 105 مريضا تحت أجهزة التنفس.

جدير بالذكر، أن إسرائيل في المرتبة 20 حول العالم من حيث المعدل الإجمالي للإصابة مقارنة بعدد السكان.