نتنياهو يتلقى لقاح كورونا.. وأمريكا تحقق في آثار سلبية على متضررين

تزامنًا مع إعلان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عن إجرائها تحقيق بشأن ظهور آثار سلبية على عدد من متلقى لقاح فايزر ضد كورونا، وقرار إحدى المستشفيات الأمريكية وقف التطعيم ضد كورونا، تلقى رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو لقاح كورونا قبل قليل.

وتلقى نتنياهو، لقاح كورونا، كأول اسرائيلى يتلقى اللقاح، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى أمس، حيث دخل الحجر الصحى في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، لثالث مرة منذ بدء تفشى الفيروس، بعد مخالطته شخصًا مصاب بكورونا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت الأسبوع الماضي، أن نتنياهو سيتلقى لقاح فايزر فور خروجه من الحجر الصحي.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن إجرائها تحقيق لظهور آثار سلبية «ردود فعل تحسسية» على متلقى لقاح فايزر ضد «كوفيد19»، موضحة أنه تم الإبلاغ عنها في عدة ولايات أمريكية.

وأوضح بيتر ماركس مدير مركز التقييم والبحث الحيوي في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه جرى حتى الآن رصد 5 ردود فعل جسدية مختلفة في عدة ولايات أمريكية بينها ألاسكا.

وأكد ماركس، خلال مؤتمر صحفي، أن الإدارة تعمل مع المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالتعاون مع السلطات البريطانية المعنية بعد رصد عدة ردود فعل تحسسية تجاه مصل فيروس كورونا هناك، موضحًا أنه سيتم التدقيق في المعلومات الواردة عن كل حالة لفهم ما حدث عند تناول المصل في محاولة للتوصل إلى أي مُركب داخل المصل قد يكون وراء تفعيل تلك التفاعلات لدى بعض المرضى.

وتابع، أن الولايات المتحدة لديها استراتيجية للتعامل مع الوضع، وكذلك إمكانية فورية لعلاج أي ردود فعل تحسسية تجاه المصل، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الوضع عن كثب.

وأشار ماركس، إلى إنه رغم عدم التأكد بعد من سبب إثارة المصل لتلك الحساسية عند بعض الناس، إلا أنه من المعتقد أن يكون مُركبا كيمائيا يُسمى «بولي ايثيلين جلايكول».

فيما قررت إحدى المستشفيات الأمريكية بشيكاغو، وقف التطعيمات ضد فيروس كورونا لموظفيها، بعد أن ظهرت أعراضا سلبية على 4 موظفين، بعد تلقيهم لقاح فايزر.

وتمثلت الأعراض التي ظهرت على متلقى لقاح فايزر بالمستشفى الأمريكي في ارتفاع معدلات ضربات القلب والتنميل.