أزمة العالقين وصندوق طوارئ.. كواليس لقاء ممثلي جاليات مصرية مع مكرم

جهود كثيرة للسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المصريين المغتربين في الخارج من خلال عدة مبادرات قامت بها، مثل سلسلة مبادرات «مصر تستطيع»، ومبادرة «اتكلم عربي» و«كلنا سند لبعض» وغيرها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما دفعهم لاختيارها للقب «شخصية العام 2020»، والاحتفال بها خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، حضره عدد كبير من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج.

وتواصلت «الوطن» مع بعض من ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من المشاركين في اللقاء مع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، لمعرفة كواليس لقاءهم مع وزيرة الهجرة.

لقاء المصريين مع الوزيرة ناقش عدة ملفات من بينها أزمة العالقين

قال المهندس طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن اللقاء كان احتفاءً بجهود الوزيرة في بعض الملفات المهمة التي تخص المصريين بالخارج، منها أزمة العالقين في الخارج نتيجة أزمة كورونا وغلق المطارات، مشيرًا إلى أن الوزيرة نبيلة مكرم كان لها دور كبير في لم شمل المصريين بالخارج، من خلال مؤتمر الكيانات بمصر الذي جمع المصريين من أنحاء العالم.

وأضاف «سليمان»، أن أي مشكلات كانت تواجه أي مصري في الخارج كانت تتدخل فيها على الفور الوزيرة، فضلا عن اهتمامها بربط الأجيال الجديدة بمصر وحضاراتها، من خلال مبادراتها، حيث إنها رافقتهم في الأقصر وأسوان في أولى رحلات الجاليات المصرية لمصر عام 2017، لهدف ربط الجيل الجديد من أبناء المصريين بالخارج مع حضارتهم الأم.

ولفت رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إلى أنهم اختاروا السفيرة نبيلة مكرم للقب «شخصية العام 2020»، وطلبوا الاحتفال معها بهذا اللقب، وعلى الفور لبت النداء.

ممثل الجالية بإيطاليا: اللقاء مع مكرم اتسم بالودية

وفي هذا الشأن، أوضح وائل عبد القادر، عضو المجلس الرئاسي للمنتدى المصري بإيطاليا، أن اللقاء كان يمتاز بالودية، حيث إنهم اعتادوا كمغتربين على اللقاءات مع السفيرة نبيلة مكرم عبر تطبيق «زووم»، لافتًا إلى أن قبل توقف حركة الطيران كانت اللقاءات تكون على أرض الواقع سواء عن طريق مؤتمرات في مصر أو أوروبا، مضيفًا أن أهم ما تطرق له اللقاء أزمة العالقين بالخارج في دول مثل الكويت، ومساعدتهم في العودة إلى مصر، ومشكلة رخص القيادة المصرية للعمل في إيطاليا.

وذكر «عبد القادر»، أن أحد الأعضاء اقترح إنشاء صندوق للطوارئ، لدعم المصريين في الخارج أمام أي أزمات، من خلال وضع مبالغ مالية فيه باستمرار على حسب مقدرة كل شخص، وهو ما لاقى تشجيعا وإعجابا من السفيرة نبيلة مكرم، فضلا عن حل مشكلات الأسر المصرية في إيطاليا الئين سُلب منهم أطفالهم، نتيجة المشكلات الأسرية بينهم.

الجالية في ألمانيا: اللقاء مع الوزيرة نبيلة مكرم استمر لساعتين

ومن برلين، أعرب علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، عن سعادته باللقاء الذي استمر مدة ساعتين للاحتفال الوزيرة نبيلة مكرم، لوقوفها الدائم مع المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن السفيرة أهدت لهم الجائزة تقديرًا لمساعدتهم لبعضهم في الخارج.

مصريون في النمسا: مكرم حققت نجاحا ملحوظا في تجميع شمل المصريين

وألمح بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إلى أن الوزيرة نبيلة مكرم حققت نجاحًا كبيرًا في ملف العالقين بالخارج، واستطاعات تجميع شمل المصريين معًا، وهو نجاح كبير يحسب لها، فضلا عن مبادراتها لتجميع أبناء المصريين في الخارج معًا تحت حب حضاراتهم وثقافتهم المصرية الأم.

ومن العاصمة النمساوية «فيينا» أكد إسلام طاحون، أن الوزيرة نبيلة مكرم دائمة التواصل مع المصريين في الخارج، للاطمئنان على أحوالهم بالخارج، والبحث في أي مشكلات تواجههم لحلها على الفور، مع تدعيم أبناء المصريين بالمبادرات التي تحسهم على حب موطنهم الأصلي.