وزيرة الهجرة: تسكين 600 عالق في الإمارات بالفنادق

قال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إن مصر تحترم قرار الكويت والسعودية بغلق مجالهما الجوية والمطارات نظرا للتطورات الخاصة بأزمة فيروس كورونا، نظرا لأن كل دولة لها السيادة الكاملة جراء مواجهة الجائحة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهتها.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الكويت اشترطت للعالقين إذا عادوا مرة أخرى إليها أن يمروا عبر بعض الدول التي حددتها مثل الإمارات وتركيا وسلطنة عمان وإثيوبيا.

وأوضحت أن العديد من المواطنين تكبدوا أموالا كثيرة الفترة الماضية للعودة للكويت، من خلال دولة وسيطة، «فيه ناس باعوا دهبهم»، لافتة إلى أن عدد العالقين ارتفع ليصل إلى 2010 مواطنين، منهم 80% في الإمارات، والسفارات ليس لديها القدرة المادية لدفع تكاليف إقامة هؤلاء العالقين في الفنادق.

ولفتت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أنه جرى إعادة تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج»، والتي شكلتها الوزارة إبان أزمة العالقين الأولى، وهي مبادرة تتركز على جهود أعضاء الجالية المصرية في كل مكان، خاصة في الإمارات خلال الوقت الحالي، حتى يقدم المقيمون المصريون المساندة لإخوانهم العالقين، ومنهم المستشار مينا زاهر المحامي في الإمارات.

وتابعت: «واجهنا تعثر يوم السبت والجمعة بسبب إجازة البنوك، ومؤسسة مصر الخير ساهمت في دفع تكاليف الإقامة لبعض الحالات، بعد ما سهلت وزيرة التضامن للإجراءات العدد كبير والمناشدات كتيرة وإحنا سكنا أكتر من 600 فرد في الفنادق، وبناشد رجال الأعمال لنجدة العمالة البسيطة للحفاظ على كرامتهم».

وواصلت: «لو الكويت لا قدر الله مدت في الإغلاق لبعد 1 يناير ساعتها إحنا مش هنقدر نتكفل بالإقامة مدى الحياة وساعتها على العامل البسيط القرار بالعودة مرة أخرى إلى مصر بالتنسيق مع شركات السياحة، بحيث الشركة اللي جابته هترجعه، وبناشد العالقين في الإمارات إحنا بنجري عشان نساعدك".