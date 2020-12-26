مصريون بالخارج: نبيلة مكرم «امرأة فولاذية» وتستحق شخصية 2020

أشاد عدد من المصريين المقيمين بالخارج ومسؤولون بالجاليات المصرية، بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك لجهودها في حل مشكلاتهم كحلقة وصل بينهم وبين وطنهم الأم.

واحتفل ممثلو الجاليات المصرية حول العالم، وعدد كبير من أبناء مصر بالخارج، خلال لقاء عبر برنامج زووم، بالسفيرة نبيلة مكرم مانحين إياها لقب شخصية العام 2020 لجهودها الاستثنائية في خدمة المصريين بالخارج وحل مشكلات العالقين حول العالم، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات والمبادرات الناجحة التي أطلقتها.

من جانبه، قال صالح فرهود رئيس الجالية بفرنسا: شكرا لمصر التي تجمع أبناءها.. شكرا وزيرة الهجرة التي جمعت المصريين بالخارج في حب مصر.

وأضاف أنه يساند جهود وزيرة الهجرة ويعتبرها «امرأة فولاذية»، وأنها أضافت كثيرا لملفات الوزارة، وللمصريين بالخارج، متابعا بأن المصريين بالخارج يشعرون بتغيير كبير فيما تم تخصيصه من خدمات، وحرص الدولة على التواصل معهم، وأكد فرهود أنه على مدار أكثر من 30 عاما من العمل العام، يدرك الفارق الذي صنعته الوزيرة نبيلة مكرم .

وقال علاء ثابت، رئيس الحالية بالمانيا، إن «وزارة الهجرة تستحق التقدير لنجاحها في فترة وجيزة أن نجتمع كلنا تحت راية مصر، التي نكن لها كل محبة وتقدير وإعزاز، ونثق دائما أنها ترعى أولادها بالخارج. ، متمنيا دوام الاستمرار في ربط الجاليات بكافة أحداث الدولة».

وأكد نشأت زنفل، نائب رئيس المركز الثقافي بنيويورك، أن قرار القيادة السياسية بعودة وزارة الهجرة أثبت الرؤية الثاقبة والحكيمة، مضيفا: ونحن هنا من كل أنحاء العالم لنحتفي باختيار السفيرة نبيلة مكرم شخصية العام 2020، ونقول لها ولفريق العمل.. شكرا أنكم تعملون بحب، وتحرصون على حل مشكلاتنا وربطنا ببلدنا.

وأعربت جاكلين سعد نائب رئيس الهيئة القبطية بالولايات المتحدة، عن فخرها بوزيرة الهجرة «التي تعد أختا للجميع تسأل عنا في المناسبات وتدعمنا بشكل مستمر».

في السياق ذاته، أوضح يوسف عبد القادر من بلجيكا، أن وزيرة الهجرة فتحت كثيرا من الملفات المهمة، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج جنود الوطن وحريصون على نقل الصورة الإيجابية، مؤكدا أن وزيرة الهجرة تستحق لقب شخصية العام عن جدارة.

وأعربت ياسمين أمين، طالبة ماجيستير بالولايات المتحدة الأمريكية، عن شكرها لوزيرة الهجرة التي خلقت روح المحبة والألفة بين المصريين بالخارج، مؤكدة فخرها بجهود السفيرة نبيلة مكرم.

وأشاد طارق عناني، مصري مقيم بالنرويج، بمبادرة اتكلم عربي، مؤكدا أن ابنته حريصة على متابعة فيديوهات الحملة التحدث باللغة العربية، موضحا أن إنجازات السفيرة نبيلة مكرم، شكلت كل فئات المصريين بالخارج، وهو ما يجعلها فعلا شخصية العام 2020.

ومن السعودية أكد أحمد زكي رئيس الجالية بالمدينة المنورة، أن جهود الوزيرة نبيلة مكرم جهودا استثنائية، مشيدا بتعاملها مع أزمة العالقين الأخيرة في الكويت وكيف فوجئ بتواصلها مع المواطنين وتوفير إقامات لمن انتهى حجزه.

فيما قال صالح عبد الحميد، المجلس الأوروبي الوطني ببروكسل، إنه رغم مرور سنوات قليلة على عودة وزارة الهجرة، إلا أنها نجحت أن تربط المصريين بوطنهم من جديد، وفي حديثه قال جمال حماد، من سويسرا: "شكرا الوزيرة على لم الشمل، وكل عام ومصر كلها بخير وسعادة

وفي سياق متصل قال نبيل مجلي، أحد أبناء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، أن السفيرة نبيلة مكرم، أضافت الكثير للمصريين بالخارج، واستطاعت أن توظف قواهم الناعمة لخدمة مصر، مؤكدا أن حرصها على الوصول للمصريين حول العالم يضاف لرصيد جهودها وإنجازاتها الكبيرة منذ توليها الوزارة.

وقال منى طه، الولايات المتحدة الأمريكية، إن السفيرة نبيلة مكرم، رمز للرقي في التعامل، والتواضع في التواصل مع الجميع، وأنها رمز للمرأة المصرية الناجحة.

وتابع الدكتور علاء الدين فرج، والذي شارك في علاج الأطفال المصابين بكورونا، بأن جهود وزارة الهجرة تبعث على الفخر، وأنه زار مصر وشاهد قناة السويس وغيرها من الأماكن والمشروعات القومية، موجها الدعوة لوزيرة الهجرة لزيارة مسجد «دار فاطمة الزهراء» الذي تم تأسيسه بالولايات المتحدة الأمريكية.

بينما أعرب أحمد سالم، المملكة العربية السعودية، عن فخره بأن الدولة حريصة على متابعة العالقين أولا بأول، والحرص على توفير السكن والمساعدات المختلفة، مؤكدا أنه لمس جهودا عظيمة من الوزارة، موضحا أن هذه الجهود تعيد الثقة للمصريين بالخارج.

فيما أعربت يسرية سالم، من نيوجيرسي عن فخرها بكل هذه الجهود التي تقوم بها مصر نحو أبنائها، وأن وزيرة الهجرة نموذج نفتخر به، وتحدث زوجها الامريكي إن السفيرة نبيلة مكرم، نموذج مشرف، يحتذى به للمرأة المصرية، وتابع ان السفيرة نبيلة دؤوبة ونشيطة، وهو ما أضاف الكثير لصورة مصر بالخارج.

وقالت منال سري، إيطاليا، جهود وزارة الهجرة غير عادية، والسفيرة نبيلة مكرم مثال واضح لتحدي الصعاب، وأضافت هالة سالم، إن وزيرة الهجرة أكسبتنا روح التحدي، واوجه رسالة للمصريين بالحصول على اللقاح وعدم الاستماع إلى أي إشاعات

باسم إبراهيم، إيطاليا، أن السفيرة نبيلة مكرم، تستحق عن جدارة لقب "شخصية العام 2020، فيما قالت د.ماري خلة، جنوب أفريقيا، إن إنجازات وزارة الهجرة مشرفة، وأنها تفتح باب الوزارة للجميع، وتتابع مشكلات المصريين بالخارج للعمل على حلها، على مدار الساعة، مضيفة أن وزيرة الهجرة تستحق أن تكون أما للمصريين، لأنها نجحت أن نجحت في عمل كيان للمصريين بالخارج، ووضعهم في بؤرة الاهتمام.

وفي سياق متصل، قال جمال الوصيف، بالمملكة العربية السعودية، إن وزيرة الهجرة خلقت حالة من الحب بين أبناء المصريين بالخارج، وأنهم استطاعوا اجتياز الكثير من التحديات،

غادة داوود، مصرية مقيمة في نيوزيلندا، أشادت بالوزيرة نبيلة مكرم، مؤكدة أنها «وزيرة برتبة إنسان، تعطينا أمل أن مصر تقدر»، مشيدة بحرص الوزيرة على الحضور وشد من أزرهم خلال أحداث نيوزيلندا.