إيران: غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

أعلنت طهران، مساء اليوم، عن غرق سفينة إنزال على متنها 7 أشخاص قرب جزيرة «لارك» على مضيق هرمز، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وقال نائب رئيس منظمة الموانئ في هرمزجان الإيرانية، إسماعيل زادة، إن السفينة انقلبت على بعد 25 ميلا من جنوب شرقي الجزيرة و9 أميال شمال شرقي المضيق.

وأوضح «زادة»، أن السلطات الإيرانية، أجرت اتصالات مع مراكز الإنقاذ البحري في الإمارات وعمان وباكستان وكافة السفن التي تعبر هرمز للعثور على البحارة، وشدد نائب رئيس المنظمة، على أن عملية الإنقاذ ما تزال مستمرة.

وفي 6 ديسمبر الجاري، قالت مصادر في شركة الموانئ العراقية، إن سفينة إيرانية محمله بحديد التسليح غرقت في المياه الإقليمية للعراق، لأسباب فنية تتعلق بزيادة الحمولة وسوء الظروف الجوية، فيما تم إنقاذ طاقمها «6 أشخاص» في البصرة جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

من جانبه، قال مدير قسم السيطرة في الشركة العراقية، رمزي إيشا في بيان، في ذلك الوقت، إن السفينة الإيرانية وتدعى «توران» تعرضت للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ «أم قصر» العراقية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 6 يونيو الماضي، قال رئيس رابطة النقل البحري في إيران نادر باسنديه، إن سفينة شحن إيرانية غرقت في المياه الإقليمية العراقية، وإن أحد أفراد طاقمها في الأقل لقي حتفه وفقد اثنان آخران، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الأدميرال علي تنجسيري، زار في وقت سابق، جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليهما مع الإمارات لتفقد قواته هناك.

ودعا المسؤول العسكري الإيراني، القوات البحرية لليقظة، وأكد تنجسيري، جاهزية قواته للدفاع عن الأمن القومي لبلاده، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.