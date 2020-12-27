حفيدة فريد الأطرش تكشف جوانب من حياته: كان مهموما بالسياسة

عرضت الإعلامية ريهام إبراهيم، تقريرا تليفزيونيا عن الفنان الراحل فريد الأطرش، وذلك خلال برنامجها «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، حيث ذكر التقرير أن فريد الأطرش ولد في 19 أكتوبر عام 1910 في سوريا، وجاء للقاهرة بصحبة والدته الأميرة والمطربة علياء المنذر، وشقيقة فؤاد، وشقيقته الفنانة أسمهان.

فريد الأطرش ذاع صيته بعد أغنية «يا ريتني طير»

والتحق الفنان فريد الأطرش بمعهد الموسيقى، إلى أن ذاع صيته وقدم أغنية «يا ريتني طير»، في الإذاعة المصرية وبذلك دخل إلى عالم السينما ممثلا ومؤلفا فقدم أكثر من 30 فيلما متألقا في الأدوار الرومانسية والكوميدية مع نجمات جيله، وعاش الأطرش مع عبد الحليم حافظ منافسا حميدا وكانت حياته بين الابتسامات والدموع لتأثره بموت أخته أسمهان في حادث سيارة.

توفي الفنان فريد الأطرش في 26 ديسمبر 1974

وبعد رحلة طويلة خاضها الفنان الكبير فريد الأطرش رحل ملك العود وموسيقار الأزمان في 26 ديسمبر 1974.

حفيدة فريد الأطرش: عاصر الاحتلال التركي والفرنسي على سوريا

وقالت الإعلامية مزني الأطرش، حفيدة الفنان فريد الأطرش، إن الموسيقار الراحل كان يحمل الكثير من الهم السياسي والاجتماعي، وذلك بسبب امتداد عصره بالاحتلال التركي والفرنسي على سوريا، كما أنها فخورة بكونها من عائلة الأطرش، فالفنانة أسمهان لن تتكرر وأنه لم يقدر أي شخص للوصول إلى المستوي الذي وصلت إليه هذه الفنانة الكبيرة لوضعها البصمة الخاصة لديها.

سوريا بها الكثير من الفنانين الذين يتركون بصمة في كل مكان

وأضافت «مزني»، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المسلسل التي قامت به الفنانة أسمهان كان بكتابة الفنان فريد الأطرش كنص أساسي، موضحة أن سوريا بها الكثير من الفنانين الذين هم في كل مكان يتركون بصمة.