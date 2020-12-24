الثقافة اليوم.. إحياء ذكرى فريد الأطرش ومعرض للكتاب بأسوان

تقدم وزارة الثقافة اليوم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، منها استمرار فعاليات المهرجان القومي للمسرح، والذي تستمر فعالياته في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، كما تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة اليوم معرض الكتاب الأول بأسوان، والذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب، فى الفترة من 24 حتى 31 ديسمبر الجاري، بكلية الزراعة جامعة أسوان.

في إطار اهتمام وزارة الثقافة بأصحاب الهمم، وبمناسبة الاحتفالات العالمية بذوي القدرات الخاصة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، في الفترة من 24 وحتى 27 ديسمبر الجاري، «اليوم المصري لذوي الاحتياجات الخاصة»، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كوورنا.

تتضمن الاحتفالات العديد من الأنشطة، حيث تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهر اليوم وتشمل: «معرض فن تشكيلي وأعمال فنانين وأطفال موهوبين من ذوي الهمم، معرض كتب ثقافية في مختلف فروع المعرفة بالتعاون بين المركز وقصور الثقافة، والمركز النموذجي لرعاية وتاهيل المكفوفين، كما يتضمن اليوم معرض مشغولات وأعمال يدوية لذوي الهمم بجمعيات، ويصاحب اليوم فقرات موسيقية وورش عمل».

احتفالات مركز إبداع الثقافي

ينظم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، حفلا فنيا لفرقة «فويس باند» بقيادة الفنان إسلام جاد، وذلك في الساعة السابعة مساء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر الأغنيات المصرية لعمالقة الفن المصري منها: «القلب يعشق كل جميل» لأم كلثوم، «قدك المياس» من التراث الحلبى، «أهواك» للعندليب الأسمر، «مغرم صبابة» لمحمد رشدي، «لولا الملامة» لوردة، «مبيسألش عليا أبدًا» لعبدالمطلب، وغيرها من الأعمال التراثية.

سينما الهناجر تحتفل بالأطرش

بمناسبة الذكرى 46 لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، تعرض سينما الهناجر، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، في السادسة مساء اليوم، الفيلم التسجيلي «حكاية العمر كله»، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

الفيلم عن حياة ملك العود من اخراج عادل السيد رئيس الجمعية، يتضمن فقرة فنية للفنان سيد منصور ويقدم خلالها عددا من أشهر أغاني فريد الأطرش، كما تتضمن الاحتفالية شهادات عدد من المؤرخين والنقاد حول سيرة ومشوار الفنان الراحل.