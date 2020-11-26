طارق الشناوي: شادية أحبت فريد الأطرش.. وتزوجت مصطفى أمين

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن شادية وفريد الأطرش، علاقة حب عظيمة كان في طريقها أن تتُوج بالزواج، لكن فريد كان شخصا كريما جدًا، ويفتح بيته لكل أهله وأصدقائه، والكرم كان جزء من تكوينه، وكان يعطي الأجر الضعف لكل من يعمل معه، وكان يفتح منزله لكل الناس، وهذا لم يكن يليق مع شادية.

وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامي محمد شردي، أن شادية كانت تعشق فريد الأطرش، لكن هذا الجزء الشعبي في فريد الأطرش لم يكن يعجبها، لذلك لم تنتهي العلاقة بالزواج، مشيرًا إلى أن فريد الأطرش كان يحب شادية كثيرًا.

وأردف أن شادية تزوجت 3 مرات معروفة، منها الكاتب مصطفى أمين، التي كانت تعشقه وتعشق قرائه، وهو من كتب لها فيلم "معبودة الجماهير" خلال تواجده معها في سيارة، وهي أكدت في أكثر من لقاء لها، أنه أثقل ثقافتها كثيرًا.

ووُلدت شادية في 8 فبراير 1931، ونجحت في تقديم الكثير من الأفلام والأغاني الذي جعلوها واحدة من أبرز الفنانين في القرن الماضي، ومن أبرز أعمال شادية مسرحية "ريا وسكينة"، وفيلم "لا تسألني من أنا"، وفيلم "الزوجة 13"، وفيلم "أضواء المدينة"، وفيلم "ذات الوجهين"، ورحلت شادية في 28 نوفمبر عام 2017، بسيرة خالدة في أذهان الملايين من المصريين.

وبدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات، ومثلت في عدد من المسلسلات الإذاعية، ومسرحية واحدة. ولدت في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، وهي ابنة المهندس الزراعي (أحمد كمال).

بدأت حياتها الفنية صدفة عندما وقع تحت يد والدها إعلان عن مسابقة تنظمها شركة اتحاد الفنانين التي كونها حلمي رفلة والمصور عبد الحليم نصر في عام 1947 وذلك لاختيار عدد من الوجوه الجديدة للقيام ببطولة الأفلام السينمائية التي ستقوم بإنتاجها الشركة، فاصطحبها والدها لتقديمها إلى لجنة المسابقة، وتحمس لها المخرج أحمد بدرخان، كما قام حلمي رفلة بتبنيها فنيًا وأطلق عليها الاسم الفني (شادية)، ولكن اسمها الحقيقي هو فاطمة أحمد كمال.