فيديو.. مدير عزل العبور: ضم 25 مستشفى جامعي لمواجهة كورونا

قال الدكتور شريف محسن، مدير مستشفى العزل في العبور، ومنسق عام مستشفيات العزل بجامعة عين شمس، إنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بشكل ملحوظ مؤخرا، كاشفا عن أنّه يوجد نحو 25 مستشفى جامعي جديد انضم لمنظومة العزل، حيث تساهم جامعة عين شمس بنحو 4 مستشفيات للعزل، وهي: العبور والمسنين ورعاية الباطنة والمستشفى الميداني.

الموجة الثانية أكثر انتشارا

وأضاف مدير مستشفى العزل في العبور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّ الموجة الثانية من فيروس كورونا أكثر انتشارا وأعدادها أكثر بكثير، وتتراوح الحالات المصابة بين بسيطة ومتوسطة، وهناك أيضا الحالات الشديدة والحرجة والتي تحتاج لتنفس صناعي.

وشدد على أهمية أن يكون المواطن لديه وعي، ويساهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا: «الدولة مش هتقوم بكل شيء، وعي المواطن جزء أساسي ورئيسي في علاج الأزمة، وعي المواطن وتغيير السلوك والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضروري جدا ومهم، خصوصا مع زيادة الأعداد وإصابة عائلات كاملة بمختلف أعمارها بالفيروس».

فقدان الشم والتذوق أعراض كورونا

وأوضح مدير مستشفى العزل بالعبور، أنّ هناك تصور خاطئ حول ضرورة إصابة من يحمل الفيروس بالحرارة وتكسير بالجسم، مؤكدا: « مش دي الأعراض الوحيدة الخاصة بالفيروس.. إحنا دلوقتي بنشوف فقدان لحاسة الشم والتذوق وهو عرض ملاحظ بسهولة، وفي حال ظهور هذه الأعراض فعلى المواطن الحذر الشديد لأنه حامل للفيروس ويكون معدي لمن حوله، وخصوصا أن 25% من مرضى فيروس كورونا لا يصابون بارتفاع درجات الحرارة».

العزل المنزلي الخطوة الأولى لمواجهة كورونا

وشدد مدير مستشفى العزل في العبور، على أنّ الخطوة الأولى في حال ظهور أي أعراض تخص فيروس كورونا هي العزل المنزلي لمن يظهر عليه أعراض، والخطوة الثانية بدء العلاج بنزلات البرد العادية، وفي حال زيادة الأعراض لابد من عمل تحاليل وأشعة مقطعية، لتحديد الحالة وسرعة العلاج في بداية الإصابة لأن تقييم الحالة مهم جدا وثقافة ووعي المواطن بالأعراض مهم جدا.