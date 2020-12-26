تعافي محمد الشرنوبي وزوجته من كورونا: «فيروس سخيف»

أعلنت راندا رضا، زوجة الفنان محمد الشرنوبي شفائهما من فيروس كورونا بعد أسبوعين من العزل المنزلي، وكتبت عبر حسابها الشخصي بـ «إنستجرام»: «الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين، وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».

وأعلن الشرنوبي منتصف ديسمبر الحالي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب في منشوره: «عملت مسحة كورونا وطلعت ايجابية، الحمدلله الاعراض خفت واتحسنت جدًا».

راندا رضا هي مديرة اعمال المطربة أنغام، وبمجرد معرفه أنغام بإصابة راندا والشرنوبي عزلت نفسها منزليًا، بسبب مخالطتها.

يشارك الشرنوبي في مسلسل «لؤلؤ»، المقرر عرضه غدًا وهو من بطولة مى عمر، ويجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل.

كما انتهى «الشرنوبي» من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «قمر 14»، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، وتعد حكاية «الشرنوبي» هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

وحذفت إدارة اليوتيوب منذ شهرين أغنية محمد الشرنوبي الجديدة «قلبي ارتاح»، والتي أهداها لزوجته راندا بمناسبة زفافهما بعد أيام من عرضها، بسبب إرسال المنتجة سارة الطباخ، العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع، وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروّج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت التطبيقات كافة، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب.