تفاصيل صورة وفيات المسجد الكبير في السويس.. «طبيعية وليست لضحايا كورونا»

نشر مواطنين بمحافظة السويس عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسجد بمدينة السلام بالمحافظة، تظهر من خلالها ارتفاع أعداد لبمتوفين بصلاة الجنازة داخل المسجد، مؤكدين من خلال الصورة أن أعداد الوفاة تتزايد بسبب انتشار فيروس كورونا.

«الوطن» التقت بمواطنين ومسؤولين بالمحافظة، مؤكدين أن المسجد الكبير بمدينة السلام في محافظة السويس، معروف أنه محاط بمدينتن بهما كتل سكنية كبيرة هي السلام واحد والسلام 2، وأنه من الطبيعي أن أن تحدث أكثر من صلاة جنازة باليوم بالمسجد.

المحافظ يشدد على الإجراءات الاحترازية

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أننا نقوم بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل جميع الأحياء، وأنه يوجد متابعة مستمرة للمستشفيات، من أجل التأكد من توافر الأدوية بمختلف أنواعها.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم أيضا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدن السلام بالمحافظة، كما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة داخل جميع أحياء السويس، ويوجد تنسيق كبير بين المحافظة ومديرية الأمن ومديرية الصحة وجميع الجهات المعنية.

وقال خالد حامد، موظف من سكان مدينة السلام بالسويس، إن الصورة انتشرت للمسجد بوجود أعداد تصل إلى 8 وفيات يتم إقامة صلاة الجنازة عليهم ليس أكثر.

الأوقاف: الصورة منذ 15 يوما

وأكد مصدر بمديرية الأوقاف بالسويس طلب عدم ذكر أسمه، أن الصورة المتداولة منذ أكثر من 15 يوما، موضحا أن معظم السكان بمدينة السلام عندما يتوفى شخص من المقيمين بالمدينة يتم إقامة صلاة الجنازة بالمسجد الكبير، على الرغم من أنه توجد العديد من المساجد الأخرى بمدن السلام.

وأوضح المصدر، أنه لذلك من الممكن جدا أن يرتفع في يوم عدد من يتم إقامة صلاة الجنازة عليهم بالمسجد، وليس بالضرورة أن يكون بسبب فيروس كورونا.