نبيل الحلفاوي يعتذر عن المشاركة بأي عمل جديد بسبب كورونا: لما نشوف أخرتها

قرر الفنان نبيل الحلفاوي، الاعتذار عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المجتمع خصوصًا بين عدد من أهل الفن.

وكتب نبيل الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلًا: «عن نفسي بعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي فصل الشتاء، ولمّا نشوف أخرتها».

واستطرد «الحلفاوي»: «لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر المقبل في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم، ربنا يعديهم على خير»، حيث يشارك في مسلسل «القاهرة كابول» المقرر عرضه في رمضان 2021 أمام طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي.

«الحلفاوي» ينفعل على أحد متابعيه تهكم على مهنة الفن: «ولعوا الممثلين يا سيدي.. ارتحت كدة»

وانفعل «الحلفاوي»، على أحد المتابعين الذي تهكم على العاملين بالفن وأنّهم يجاهدون لأجل الواجب المهني، قائلًا: «يولعوا الممثلين يا سيدي.. ارتحت كده؟، اقرأ بقى التيترات اللي في آخر أي حلقة عشان تعرف إن فيه ألوف فاتحين بيوتهم من الأعمال الفنية، عاوز كل الناس تروح شغلها ودول بس تتخرب بيوتهم عشان بتكره الممثلين!».

وفي رده على أحد المتابعين بشأن «لوكيشن» التصوير، قال نبيل الحلفاوي «محدش قال الناس ما تروحش شغلها، لا الدولة ولا الناس يتحملوا إغلاق تام، المطلوب العودة للإعلاق الجزئي، والتشديد على الالتزام بالتعقيم والتباعد والكمامات في كل الأماكن بما فيها أماكن العمل، وخاصة في لوكيشن التصوير لأن الممثل لا يرتدي كمامة أمام الكاميرا».

واستكمل «الحلفاوي»: «فيه كتير متهيألهم إن اللي بيشتغلوا في العمل الفني هما بس اللي بيشوفوهم على الشاشة»، وذلك في الوقت الذي رد فيه أحد المتابعين قائلًا: «فريق العمل من أول بتاع البوفيه لحد المخرج والصوت والفيديو والكاميرا والسكربيت والفنيين والسيناريست والمدير الإداري والمالي، أغلب مما يمكن ليكون مفكرهم أصحاب فيلل وعمارات ومعاهم عربيات»، ليعقب «الحلفاوي»: «ده غير النقاشين والنجارين والكهربا والسواقين والمساعدين والملابس والنظافة».

وشهدت الـ48 ساعة الماضية إعلان عدد كبير من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم: «يسرا، أمير كرارة، كريم فهمي، محمد فراج، شريف رمزي، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرجة هالة خليل».