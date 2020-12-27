التعليم: لا نية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعقد في 19 يونيو المقبل إلكترونيا، ولا نيّة لإلغاء الامتحانات بسبب فيروس كورونا، موضحا أنّ مصير طلبة الثانوية العامة دفعة العام الماضي 2019-2020، الذين قرروا تأجيل امتحاناتهم بسبب جائحة فيروس كورونا، لن تحسب للطلاب ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وقال شوقي، لـ«الوطن»، إنّ الوزارة لم ولن تناقش من قريب أو بعيد إلغاء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، والمنتظر عقدها في 10 يناير المقبل، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليومية وفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، وأنّ الوزارة اتخذت احتياطاتها بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات لحماية الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّه يحق لطالب الثانوية العامة التقدم للامتحانات 4 مرات خلال فترة دراسته بالثانوية، ونظرا للظروف التي مر بها العام الدراسي الماضي بسبب جائحة كورونا، فإنّ الطلاب الذين أجلوا الاختبارات لهم حق التقدم العام الدراسي الحالي 2020-2021، كطلاب منتظمين وليسوا منازل، وإذا كان العام الدراسي 2019-2020، هو الثاني له كطالب منتظم داخل المدرسة وباق للإعادة، فسيعتبر العام الدراسي الحالي 2020-2021، أيضا هو العام الثاني كطالب منتظم.

ولفت شوقي، إلى أنّ الطالب الذي تقدم العام الماضي لامتحانات الثانوية العامة على نظام المنازل، يقدم العام الدراسي الحالي على الامتحان بنفس الصفة كطالب منازل، مع عدم احتساب العام الماضي ضمن سنوات التقدم المسموح بها للطالب، مشيرا إلى أنّ التسهيلات التي جرى إقرارها نظرا للظروف التي مر بها العام الدراسي الماضي وأيضا الحالي، من تفشي فيروس كورونا وتحديدا بداية الفصل الدراسي الثاني الماضي، مؤكدا أنّ الطلاب الذين أجلوا امتحاناتهم العام الماضي سيؤدون امتحاناتهم العام الدراسي الحالي ورقيا، لأن هؤلاء الطلاب ليس لديهم تابلت، وستكون الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس فهم نواتج التعلم لدى الطالب، والأسئلة ستكون اختيار من متعدد وجزء منها مقالية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة بدأت التنسيق المبكر مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لوضع احتياطاتها وإجراءاتها الصارمة لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأنّ الوزارة تسعى جاهدة لانتظام سير الامتحانات وعدم تعطلها، مشيرا إلى أنّ جميع أدوات التعقيم والتطهير سيتم توفيرها بكل اللجان.