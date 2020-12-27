مع اجتماع لجان «الأليكو».. تعرف على أسعار الفائدة ببنكي «الأهلي ومصر»

تجتمع لجان الأليكو بالبنوك المصرية اليوم، لبحث الفائدة على الشهادات والودائع، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس عن قرار لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

البنك الأهلي

وقرر البنك الأهلي، تخفيض العائد السنوي على شهادتها البلاتينية ثلاث سنوات اعتبارا من الخميس الماضى لتصبح 11%؜ سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلا من 12%؜ سنويا، كما قرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور.

وفي حالة سابق اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوي فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية.

بنك مصر

قرر بنك مصر خفض شهادة القمة ذات العائد الشهري، من 12 % إلى 11% وإلغاء الشهادة ذات العائد الربع سنوي.

ويقدم بنك مصر شهادة القمة، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري، وتمنح عائد ثابت يبلغ 11% شهرياً بعد قرار خفض الفائدة.

كما قرر البنك إلغاء الشهادة الثلاثية، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد كل ثلاثة شهور.

ويناقش ايضا الاجتماع، مراجعة أوضاع السيولة الحالية والمستقبلية ومراقبة الإيرادات والنفقات/النفقات المتوقعة، ومراقبة نموذج التدفقات النقدية قصير الأجل، واستعراض التوقعات لأسعار الفائدة والاقتصاد على الصعيدين المحلي والوطني، بالاضافة إلى استعراض أداء محفظة الاستثمار، واستعراض وضع محفظة الديون، وأهداف ومخاطر الأداء الأساسية، وتحديث وتوثيق استراتيجية ALM الحالية.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7% في نوفمبر 2020 من 4.5% في أكتوبر 2020، ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في الأساس مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020، بحسب البنك المركزي.