بيتكوين يضرب الاقتصاد الأمريكي ويصل إلى 27 ألف دولار

وصل سعر البيتكوين إلى 27 ألف دولار، ولم يستقر بعد أن تجاوز ما كان من المفترض أن يكون المستوى التاريخي البالغ 25000 دولار في أقل من 24 ساعة.

بحسب مجلة فوربس الأمريكية، كسر بيتكوين وهي عملة رقمية مشفرة، مبلغ 25000 دولار ليلة الجمعة لأول مرة، وحقق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 26368.16 دولارًا بعد ظهر يوم السبت، قبل أن يستقر مرة أخرى عند 26246.72 دولارًا ثم 27 ألف دولار اليوم الأحد، بزيادة 7.39%.

وارتفع سعر البيتكوين في 2020 بأكثر من 250% وسط توقعات بنجاوز حاجز 300% خلال الفترة القادمة.

يأتي هذا الارتفاع في وقت كان فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع البنوك المركزية الأخرى، يطبع الأموال مع التخلي عن محاولة درء أسوأ الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على الكونجرس لتمرير حزمة إغاثة أكبر للمواطنيين الأمريكيين.

وينظر الكثيرون إلى هذه الإجراءات على أنها محفزات محتملة للتضخم في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى البيتكوين على أنها تحوط.

وهناك من يعتقد أن عملة البيتكوين بدأت الآن رسميا في غزو الأسواق العالمية.

ارتفاع إلى عشر أضعاف

وغرد Tim Draper صاحب رأس المال المغامر والمبشر الأمريكي بعملة البتكوين، أن سعر العملة المشفرة الرائدة قد يرتفع عشرة أضعاف بحلول نهاية عام 2022.

وأصبحت عملة بيتكوين أحد الأصول التي يتم تداولها على نطاق واسع، في الولايات المتحدة مثل العملات التقليدية.

وفي بداية عام 2020، وصل سعر بيتكوين إلى 8 آلاف دولار، ثم انخفض إلى 4 آلاف دولار عندما تفشت الجائحة في الربيع.

وبدأت بيتكوين تدريجيا في الصعود مع رغبة المضاربين في التحوط ثم تسارع ارتفاعها بحدة في الخريف لتصل الى أكثر من 27 ألف دولار.

وزادت قيمة البيتكوين بأكثر من الضعف منذ منتصف أكتوبر، لتصبع أكبر عملة رقمية بحصة سوقية تقارب 70%.

وهناك من يحذر من احتمالية تراجع هذه العملة على المستوى القريب بعد إيجاد لقاح لوباء كورونا لكن المضاربين بها يقولون إنها ستكون في المستقبل أكثر جذباً للراغبين في التحوط.