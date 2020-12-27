كيف تستعلم لحظيا عن أرصدة المتوفي في البنوك بـ125 جنيها فقط؟

يحدث أحيانًا عند وفاة أحد الأشخاص، عدم علم ورثته إذا ما كان يمتلك رصيدًا في أحد البنوك أم لا، لذا استحدث البنك المركزي في وقت سابق خدمة تُمكّن الورثة من الاستعلام لحظيًا عن الحسابات البنكية للمتوفين، ترد بشكل فوري بعد أن كانت تستغرق شهورًا وربما لسنوات.

وتستعرض «الوطن» كيفية استعلام الورثة عن أرصدة المتوفي في البنوك على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن أرصدة المتوفي في البنوك

يتقدم مقدم الطلب إلى الموظف المختص بإدارة خدمة العملاء «الإدارة العامة للخزينة» لطلب الاستعلام عما إذا كان المستعلم عنه عميل لدى أي من البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

- يملأ مقدم الطلب بيانات النموذج المعد لذلك الغرض «طلب استعلام عن حسابات متوفي» مرفقًا به المستندات الداعمة لذلك، على أن يكون مقدم الطلب أحد الورثة أو من وكيل بموجب توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك.

1. صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن صراحة الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك «في حالة وكيل لأحد الورثة».

2. صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفي وصورة شهادة الوفاة المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الخاص بمقدم الطلب.

- يستلم موظف إدارة خدمة العملاء طلب الاستعلام والتأكد من استيفاء صور جميع المستندات المطلوبة بعد الاطلاع على الأصل ومراجعة بيانات الطلب.

- في حالة صحة الطلب واستيفاء المستندات، يقوم مقدم الطلب بعمل إيداع مصاريف تأدية الخدمة وموافاة الموظف المختص بتقديم الخدمة بصورة من إيصال الإيداع.

- يستعلم موظفي الإدارة المختصة على التطبيق المشار إليه وطباعة نتائج البحث والتوقيع عليهم وختمها بخاتم الإدارة وتسليمهم لمقدم الطلب.

- تعمل هذه الخدمة على مسح البنوك الـ38 في مصر حتى الوصول إلى أرقام حساباته وأرصدته المودعة.

- تبلغ تكلفة خدمة مسح أرصدة المتوفي بالبنوك نحو 125 جنيهًا، ويمكن الحصول عليها عبر فروع البنك المركزي.