أرصدة التمويل متناهي الصغر تصل إلى ١٨٫٢ مليار جنيه بنهاية أكتوبر ٢٠٢٠

سجلت أرصدة التمويل متناهى الصغر نحو 18.202 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 15.35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2019. وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن الشركات استحوذت على 54.5% من إجمالى أرصدة التمويل، وجاء فى المركز الثانى الجمعيات والمؤسسات فئة «أ» بنسبة 38.6%، ثم الجمعيات والمؤسسات فئة «ج» على 3.8%، والجمعيات والمؤسسات فئة «ب» على نسبة 3.01%. وسجل عدد عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر نحو 3.140 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2020، مقابل 3.048 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2019، واستحوذ النشاط التجارى على نحو 64.21% من عدد العملاء، والنشاط الزراعى على 15.9%، والنشاط الخدمى على نحو 13.3%، والنشاط الإنتاجى على 6.5%.

وتكشف هذه المؤشرات عن النمو الذى شهده حجم تمويلات نشاط التمويل متناهى الصغر الذى سجل 17.832 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020، ونحو 17.44 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020، واستحوذت الشركات آن ذاك على 54.6% من أرصدة التمويل فى سبتمبر و54.5% فى أغسطس، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات فئة «أ» على 38.6% سبتمبر و38.7% فى أغسطس، والجمعيات فئة «ج» على 3.6% و3.75% بالترتيب، والجمعيات فئة «ب» على 3.01% و3%.