الإفتاء تعقد مؤتمرا لأنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال 2020 غدا

تنظم دار الإفتاء المصرية مؤتمرا حاشدا، بحضور وزراء الأوقاف والعدل والمالية ومحافظ القاهرة وكبار المفكرين والإعلاميين، لعرض أنشطتها الختامية وإنجازاتها خلال عام 2020 وتعرض خطتها المستقبلية للمرحلة المقبة.

وتعقد دار الإفتاء المصرية المؤتمر غدًا الإثنين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث يشهد عرض إنجازات الدار الختامية خلال العام 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، وذلك بفندق الماسة بمدينة نصر.

الحقل الإفتائي

ويتضمن المؤتمر، بحسب بيان الافتاء، عرض فيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات المقبلة، كما يعلن المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

ويلقي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الكلمة الرئيسية، مستعرضًا من خلالها مسيرةَ دارِ الإفتاءِ المصريةِ ومنجزاتِها في العام 2020م، وأهم العوامل التي ساهمتْ في تتويجِ مسيرةِ دارِ الإفتاءِ المصريةِ بهذا الكَم الهائلِ من الإنتاجِ العلميِّ والوطنيِّ الذي اتَّسم بالتميزِ والدقةِ والعمقِ والإتقانِ والمواكبةِ لمقتضياتِ العملِ الدينيِّ والوطني.

فاعليات دولية

كما أنه سيعلن في كلمته عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تستشرف بها الدار ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طموحة ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويدعم نشر قيم التسامح والتعايش والرحمة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني.

ويلقي وزير الأوقاف، ووزير العدل، ومحافظ القاهرة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، كلمات خلال المؤتمر، فيما يعرض عدد من كبار العلماء والإعلاميين والشخصيات العامة شهاداتهم حول إنجازات دار الإفتاء ومشروعاتها وأدائها على مدار عام.

وعلى هامش المؤتمر ستعقد الدار مؤتمرًا صحفيًّا للإجابة عن تساؤلات الإعلاميين حول إنجازات الدار ومشاريعها المستقبلية المهمة التي أعلن عنها فضيلة المفتي.