«دار الإفتاء المصرية» عن هيئة الكتاب في موسوعة الثقافة القانونية

«دار الإفتاء المصرية.. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي» كتاب جديد لفضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، أصدرته مؤخرا الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية حرص الهيئة على نشر الكتب ذات القيمة العلمية والمجتمعية التي تخاطب مختلف فئات وأعمار القراء في مصر والوطن العربي والإسلامي.

ومن جانبه قال المفتي، إن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020 م.. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتجديد الخطاب والفكر الديني ومعالجة فوضى الفتاوى، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي.

الإفتاء ودورها التاريخي

وأضاف أن دار الإفتاء تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة.

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية حازت ثقة العالم، بتأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مصر عام 2015، وفاز بمنصب الرئيس فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، والأمين العام الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم، تتويجا لتاريخ طويل لدار الإفتاء المصرية عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة.

وأكد الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية اعتزازه بهذا السِفر الموسوعي المهم للقراء الأعزاء، وذلك في إطار إصدارات منظومة العدالة في مصر، التي تصدر عن موسوعة الثقافة القانونية، وأضاف قائلا؛ نحيي الجهود العلمية القيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية العالم الجليل الدكتور شوقي علام، الذي تفضل بدعم المكتبة العربية والإسلامية بهذا المؤلف، والذي نرجو أن يكون خطوة مهمة لنشر الوعي لجموع القراء في مختلف أنحاء المعمورة.