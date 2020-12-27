وزيرة الهجرة تناشد نوادي دبي وعجمان المصرية مساعدة العالقين: نثق في وطنيتكم

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النوادي المصرية في دبي وعجمان والمصريين بالشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة «خلينا سند لبعض»، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة، وحتى تفتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وزيرة الهجرة: علينا أن نتكاتف لمساعدة المصريين العالقين بالإمارات حتى تفتح الكويت أبوابها

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان صادر اليوم، إنَّ النوادي المصرية في الإمارات يمكنها التواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة، لإمدادهم بالمعلومات التي تساعدهم للوصول إلى المصريين العالقين بالإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وأعربت وزيرة الهجرة عن ثقتها الكاملة في الجالية والنوادي المصرية بالإمارات، وتعاونهم مع وزارة الهجرة لمساعدة المصريين العالقين هناك خلال تلك الفترة، مؤكدة أنَّ للمصريين بالخارج مواقف عدة وطنية مشرفة تجاه وطنهم مصر، وحشدهم المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة والمناسبات الوطنية، كذلك الوقوف جنبًا إلى جنب مع بداية جائحة كورونا من خلال مبادرة «خلينا سند لبعض»، مؤكّدة أنَّ المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وأعلنت وزارة الهجرة مسبقًا تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ودعت وزارة الهجرة، المواطنين الموجودين بشكل مؤقت «ترانزيت» في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في دولة الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

‎وأعلنت وزارة الهجرة، سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي: من هنــــا.

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك: من هنــــــا.

أو البريد الإلكتروني: من هنـــــا.