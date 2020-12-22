وزيرة الهجرة: تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض» لإنقاذ العالقين بالإمارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه جرى إعادة تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج»، التي شكلتها الوزارة إبان أزمة العالقين الأولى، وهي مبادرة تتركز على جهود أعضاء الجالية المصرية في كل مكان، خاصة حاليا في الإمارات حتى يقدم المقيمون المصريون المساندة لإخوانهم العالقين.

المقيمون لا يستطيعون التكفل بإقامة العالقين

وأضافت «مكرم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن البعض من أعضاء الجالية المصرية في دبي ساهم في المبادرة، من خلال تفقدهم الفنادق التي يمكثوا فيها المصريين العالقين، كما تضمنت المساهمة في الدعم المعنوي، وهذا مهم في الوقت الحالي، إضافة لمد الأطباء المصريين لهم بالأدوية التي يحتاجها البعض، مؤكدة أن المصريين المقيمين لا يستطيعون التكفل بإقامة العالقين.

تحية للجالية المصرية في دبي

وأشار إلى أن المقيمين يمدوا الوزارة بالكثير من البيانات والمعلومات والاستغاثات التي تساعد على وضع استراتيجية لحل الموضوع، مقدمة التحية لأعضاء الجالية المصرية في دبي، المشاركين في مبادرة «خلينا سند لبعض».

دور وزارة السياحة

وتابعت بأن دور وزارة السياحة والآثار في حل الأزمة يكمن في التواصل مع الشركات السياحية، متابعة، «كل المواطنين اللي طلعوا من القاهرة الإمارات ثم الكويت حجزوا التذكرة، واشترطت الكويت إجراء الحجر الصحي والـpcr في الإمارات قبل خروجهم منها».

نتعاون لحفظ كرامة المصريين في الخارج

وواصلت، «بسأل كل مواطن بيتواصل معايا من تليفوني الخاص أو من خلال غرفة العمليات، وجبنا قائمة لشركات السياحة، عشان وزارة السياحة تكلمهم وتفهمهم، لأن منقدرش نسيب مواطنينا في الخارج يتبهدلوا أو أنهم يوصلوا لمرحلة إن الفندق يقولهم خلاص لازم تمشوا ويحصل طرد من الفندق، والوزارتين بيتعاونوا للحفاظ على حقوقهم وعلى كرامتهم في الخارج».