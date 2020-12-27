مفاوضات بين «فودافون» ووزارة الاتصالات لتقنين «الربيتر» في مصر

قال مصدر مسئول بشركة فودافون مصر، إن الشركة تتفاوض مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لإيجاد طريقة منظمة وقانونية وشرعية لطرح أجهزة تقوية الشبكة «الربيتر»، للبيع في الأسواق بشكل يخدم فى النهاية العملاء دون التأثير على جودة الخدمات.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن هذه الأجهزة تعتبر سبب رئيسى فى سوء الخدمة، مشيرا إلى أن الشركة لديها ما يقرب من 44 مليون عميل، تسعى لإرضائهم وتقديم أفضل الخدمات إليهم.

سعره من 3 إلى 4 آلاف جنيه

وتقوم فكرة «الربيتر» الذي يباع بأسعار تتراوح بين 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، على تقوية شبكة الهاتف المحمول والإنترنت، عبر وضعه داخل الشركات أو المباني أو المنازل.

ويؤدى استخدام أجهزة «الربيتر» إلى تقوية الشبكة على مدى 150 إلى 300 متر ولكن يتسبب فى ضعف الشبكة في المنطقة التي تحيط بالمدى نتيجة تداخل الترددات.

يخدم ما لا يقل عن 200 هاتف محمول

وبحسب مسؤولو أحد الشركات التي تبيع هذا الجهاز لـ«الوطن»، أن الجهاز يخدم ما لا يقل عن 200 هاتف محمول، موضحا أنه يتم تركيبة في الشركات الكبيرة وداخل المنازل، وسعر الجهاز حوالي 3500 جنيه بضمان لمدة عام، داخل القاهرة، ويصل إلى 4000 آلاف جنيه في الأقاليم.

وشدد المصدر على أن جهاز تقوية الشبكة لا يمكن تركيبه إلا بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولكن أغلب من يقوم بتركيبه لا يحصل على الموافقة، مؤكدا أن أغلب الأجهزة تدخل بطريقة غير شرعية، وشرطة المصنفات تحرر محاضر لمن تجد لديه هذه الأجهزة بدون تصريح.

وكان حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال فى وقت سابق، إن الجهاز يشن حملات ضبطية قضائية، بهدف القضاء على ظاهرة انتشار أجهزة تقوية الخدمة المقلدة وغير المصرح بتداولها للحد من التأثيرات السلبية لتلك الأجهزة على جودة خدمات الاتصالات.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف القضاء على ظاهرة استخدام أجهزة تقوية شبكات المحمول المحظورة، حيث أن الحد من استخدام هذه الأجهزة سيكون له أثر مباشر على ارتفاع جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شركات المحمول لتوفير الحلول والبدائل الفنية المعتمدة التي يمكن للمستخدمين استعمالها في حال معاناة المستخدمين من ضعف إشارة المحمول مع ضرورة رفع مستوي جودة الخدمات المقدمة للمستخدم.