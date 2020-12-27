حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 10 أطنان أعلاف حيوانية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط (2٫3 طن "مصنعات لحوم" دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة القليوبية.

كما ضبط (2٫3 طن جمبري - كاليماري) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمّ ضبط (2 طن دواجن كاملة) معبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة بحوزة (مالك مجزر لذبج الدواجن دون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط أيضًا (1٫5 طن مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وكذلك ضبط (2 طن دقيق بلدي) مدعم مخصصة للمخابز البلدية تمهيداً للاتجار بها في السوق السوداء قدرت بــ10900 جنيهاً بحوزة قائد سيارة بمحافظة القليوبية.

فيما ضبط (1195 عبوة شحوم سيارات مدون عيها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي – 700 كيلوجرام بودرة تبيض دون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات دون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وتمّ ضبط (10 أطنان أعلاف حيوانية) دون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية دون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وجرى ضبط (7٫5 طن أسمدة زراعية) دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف) بمحافظة الغربية.