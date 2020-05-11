محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المحال والأسواق

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، اليوم، باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحال الجزارة والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والتأكد من البيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، بشكل واضح.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على مستوى المدينة، بالمحلات والمطاعم ومحال الجزارة، حيث جرى المرور على شارع العاشر من رمضان، والمركز، والمنافة، وأبوسكين، وقرية 12 المنصور.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 24 محضرا متنوعا، منهم 6 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، 8 محاضر نقص اشتراطات صحية، 3 محاضر منع رجال الضبط القضائيين أداء عملهم، 7 محاضر شهادات صحية".

وكثف استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع، حيث جرى ضبط 75 كيلو جراما لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق، وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.