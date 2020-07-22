تكثيف الحملات التموينية بدمياط استعدادا لعيد الأضحى

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع حالة الطواريء بالمستشفيات خاصة في ظل الظروف الراهنة، ووجهت مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة على المطاعم والفنادق والأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمجازر، للتأكد من سلامة الأغذية والمعروض من السلع، وحظر إقامة أي شوادر للحيوانات بالشوارع وفتح المجازر مجانًا للمواطنين، ومنع الذبح خارجها.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي المُنعقدة اليوم الأربعاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء وجيه دعبس مساعد مدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وهنأت الدكتورة منال أبناء دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك معلنة رفع درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد غرفة عمليات على مدار اليوم خلال فترة العيد، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة، مؤكدة أنه جرى الاتفاق على تكثيف الدوريات الأمنية على الشواطيء والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.