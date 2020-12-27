عاجل.. إيداع مفتوح لطفل المرور في مؤسسة عقابية وحبس اثنين سنة

قررت محكمة الطفل إيداع مفتوح لـ طفل المرور أحمد أبو المجد، في القضيتين الأولى جنايات والثانية جنح، بالإهانة والتنمر واستعراض القوة والتعدي على المارة وسوء استخدام الإنترنت، في أحد المؤسسات العقابية.

المحكمة تعاقب المتهم الثاني والثالث بالحبس سنة

وقررت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني والثالث بالحبس سنة وتغريمهم 10 آلاف جنيه فى قضايا الجنح.

وقضت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، قضت بمعاقبة كل أحمد ابو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة كل من مصطفي تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020، بإيداع الطفل احمد ابو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.

صدر القرار برئاسة المستشار إسلام نجيب وعضوية كلاً من المستشارين كيرلس عاطف ومهاب صالح وكيل النيابة محمد طاهر أمانة سر سامية الطاهر وعلي راشد.

وكانت النيابة العامة أحالت نجل القاضي الشهير بـ«طفل المرور» مطلع الشهر الحالي، لمحاكمة جنائية عاجلة، أمام محكمة جنح المعادي، بعد إدانته بعدد من الاتهامات: التنمر، الإهانة، والتعدي على أمين شرطة تابع لإدارة مرور القاهرة، خلال مباشرة عمله في المعادي، كما وجّهت له تهم نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقيادة سيارة والده دون رخصتي قيادة وتسيير صحبة أصدقائه، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وعقب الواقعة وضبط الطفل وأصدقائه، ولحين البت في قضيتهم، أوصت محكمة جنوب القاهرة بإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وبعد انتهاء الأسبوع الذي صدر فيه القرار عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة، بالتهم الموجهة له، جددت المحكمة المدة 15 يوما أخرى، بنهاية نوفمبر الماضي.

وتلقى «طفل المرور» داخل دار الرعاية التي يمكث فيها حتى الآن، عددا كبيرا من جلسات الدعم والتأهيل النفسي، التي أوصى بها تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بعد تقديم تقرير بحالته لجهات التحقيق المعنية، وحسب مصادر قضائية، أُحيل المتهمين الأربعة إلى المحاكمة، وهم محبوسون في أحد أقسام الشرطة.

وكشفت التحريات التي تضمنتها التحقيقات في واقعة «طفل المرور»، أنّ المتهمين اعتادوا ارتكاب مثل تلك الوقائع، مستغلين وظيفة والد الطفل، وهو الأمر الذي أثبته عدد من مقاطع الفيديو المصورة لهم مع أفراد الشرطة، وهم يتنمرون عليهم بدعوى حصانة السيارة قضائيا واستحالة ضبطهم، قائلين: «العربية حصانة ومحدش يقدر يقبض علينا ولا يحبسنا».