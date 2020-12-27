يوسف فخر الدين.. الفنان الذي اعتزل التمثيل حزنا على وفاة زوجته

18 عامًا تمر اليوم على رحيل أحد «جانات» زمن الفن الجميل في القرن الماضي، وبالرغم من تمتعه بـ«كاريزما» بسبب «وسامته» إلا أنه لم يحصل على البطولة المطلقة يومًا على شاشة السينما، ولكن تمتع بشهرة وجماهيرية كبيرة، وأصبح اسم الفنان يوسف فخر الدين، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 2002 إحدى علامات زمن فني مضى.

يوسف فخر الدين، هو الشقيق الأصغر للنجمة مريم فخر الدين، والتي كانت سببًا في عشقه لمجال التمثيل، والمرة الأولى التي وقف فيها أمام الكاميرا كان عن طريق أفلام تصدت شقيقته بطولتها وتولى إخراجها زوجها محمود ذو الفقار منها «رحلة غرامية» عام 1957 أمام شكري سرحان، أحمد مظهر، سميرة أحمد، وفيلم «أنا وقلبي» عام 1957 أمام عماد حمدي، صلاح نظمي.

شارك الفنان يوسف فخر الدين، فيما يزيد عن 100 عمل فني «7 أيام في الجنة، الثلاثة يحبونها، تنابلة السلطان، بيت الطالبات، المراهقان، شباب وحب ومرح، أسرار البنات، هى والشياطين، أخو البنات، غرام في الطريق الزراعي، عندما يغني الحب، والبنات والمرسيدس، احترسي من الرجال ياماما، الحساب يامدموازيل، الشيطانة الصغيرة، لصوص لكن ظرفاء، شباب اليوم، مذكرات تلميذة، حماتي ملاك».

وتم اختيار فيلمين شارك فيهم يوسف فخر الدين، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، هما فيلمي «احنا التلامذة» عام 1959 عن قصة الأديب نجيب محفوظ، إخراج عاطف سالم، بطولة شكري سرحان، عمر الشريف، تحية كاريوكا، وفيلم «بين الأطلال» عام 1959 عن قصة الأديب يوسف السباعي، إخراج عزالدين ذو الفقار، بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، صلاح ذو الفقار، سميحة أيوب.

قبل منتصف السبعينات من القرن الماضي، دخل الفنان يوسف فخر الدين في حالة من الاكتئاب حزنًا على وفاة زوجته الشابة الفنانة نادية سيف النصر إثر حادث سيارة، والتي قدمت ما يقرب من 20 فيلم سينمائي خلال مشوارها الفني القصير منها «7 أيام في الجنة، حكاية 3 بنات، غروب وشروق، روعة الحب»، وكان «أرملة ليلة الزفاف» أخر أفلامها عام 1974.

بعد وفاة زوجته قرر يوسف فخر الدين، الهجرة للخارج واستقر في اليونان وعمل بعدة وظائف وتزوج في الخارج وكان من أبرز رجال الأعمال.

انقطع يوسف فخر الدين، عن التمثيل نهائيًا في بداية الثمانينات وقرر اعتزال الفن والاهتمام بتجارته في اليونان حتى رحيله عن عمر ناهز 67 عامًا.