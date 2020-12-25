كورونا يضرب الفن.. إصابة 8 في أسبوع واحد آخرهم جمال العدل ويسرا

يُطارد فيروس كورونا، الوسط الفني، في بداية الموجة التانية، إذ نجح في إصابة 11 شخصًا من نجوم الفن والإعلام في أسبوع واحد، ليُثير حالة من القلق والخوف لدى جماهير الفنانين، لازم مع زيادة وتيرة معدل الإصابات.

وترصد «الوطن» أبرز نجوم الفن والإعلام الذين أصابوا بفيروس كورونا، وهم كالتالي:

يسرا

وأصيبت قبل أيام، الفنانة يسرا، بفيروس كورونا، إذ أثار الخبر تخوّف جمهورها الذي انتابه حالة من القلق عليها، لتطمئنهم في تصريح سابق لـ«الوطن» إنها تتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، حيث طالبت جمهورها بالدعاء لها بتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

كريم فهمي

وأعلن الفنان كريم فهمي، مساء أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «إيجابي كورونا.. الحمد لله».

هشام جمال

الفنان والمنتج الشاب هشام جمال، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا، حيث نشر صورة له بصحبة واحدة من فرقته «قادرون باختلاف»، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلًا: «جالي كورونا من حوالي 5 أيام، والنهاردة كان هيكون ميعاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللي اتأجلت بالصدفة.. الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجي في آخر أيام البروفات».

وتابع: «ربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا.. لو الحفلة كانت اتعملت في ميعادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له، قائلًا: «دعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة».

محمد الشرنوبي وزوجته

وأعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبي، عن إصابته بفيروس كورونا، مطلع الأسبوع الجاري، إذ كتب الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليُطمئن بعدها الجمهور في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن تطورات حالته الصحية.

وقال الشرنوبي، إن حالته الصحية جيدة للغاية، وأن كل ما مرّ به خلال الأيام الماضية كان عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة، ليتبين بعدها إيجابية المسحة التي أجراها، ليُقرر عزل نفسه داخل المنزل وعدم مخالطة أي شخص، لا سيما بعد إصابة زوجته هي الأخرى بفيروس كورونا.

عمرو مصطفى

وأصيب الفنان عمرو مصطفى، بـ«كورونا»، مطلع الأسبوع الجاري، حسبما أعلن صديقه الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، الذي أعرب عن أمله بسرعة التماثل للشفاء.

وكتب خالد تاج الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف (إيجابي) كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله».

جمال العدل

وأعلن المنتج جمال العدل، عن إصابته بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، إذ قال في تصريحات لـ«الوطن» إنه شعر ببعض المتاعب وأجرى على إثرها مسحة كورونا، وتبين بعدها إيجابية المسحة، موضحًا أنه يخضع للعزل المنزلي، لا سيما وأنه يُعاني من بعض المتاعب الصحية إثرا إصابته بالفيروس، قائلًا: «تعبان شوية.. الحمد لله والشكر لله».

آيات أباظة وحفيد محمود ياسين

أصيبت الإعلامية آيات أباظة، بالتليفزيون المصري، ونجلها الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، بفيروس كورونا، قبل أيام، وذلك حسبما أعلن الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب محمود ياسين: «أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله، الحمد لله على كل حاجة»، مطالبًا الجميع بضرورة توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية.

زوجة خالد الصاوي

وأعلنت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أيام، إذ اكتشفت الأمر عن طريق الصدفة البحتة، موضحة أنها كانت تُجري بعض التحاليل الخاصة بالجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم، وجاءت نسبهم مرتفعة، قائلة: «الدكتور أبلغني بأنني مصابة بفيروس كورونا رغم سلبية المسحة لأن هناك أعراض كالسعال والعطس مصحوبة بارتفاع نسب الجلطات وإنزيمات الكبد وبروتينات الدم».

مها سلامة

وأعلنت الفنانة الشابة مها سلامة، ظهر الخميس، عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «اختبرت إيجابيًا لكوفيد-19، دعواتكم».