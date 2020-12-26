نجوم الفن يدعمون الفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

عدد كبير من نجوم الفن والغناء، حولوا صفحاتهم على مواقع السوشيال ميديا، إلى دعوات للفنانة يسرا بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وعلقت عبير صبري عبر «انستجرام»، على مرض يسرا قائلة: "ألف سلامة عليكي يا أجمل ست في الدنيا.. يا أجمل قلب في الدنيا.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخفف عنك أي تعب بحبك».

وكتب المطرب علي الألفي عبر «انستجرام»، «أنا عمري ما قابلت يسرا وجها لوجه لكني طول عمري بحبها.. وبحب طلتها.. وطاقة المحبة والعطاء.. والشياكة والنجومية والموهبة».

وأضاف «كان ساعات بيجيلي حلم حلو زمان.. أني بقيت صاحب يسرا وأني بتعزم مع فنانين كتير وأقعد أغني في بيتها.. ربنا يشفيها ويخليها تفضل واحدة من أهم وألطف مصادر الطاقة الحلوة في بلدنا».

وعلقت المطربة أنغام قائلة: «سلامتك ألف سلامة حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي وتقومي بألف سلامة يا حبيبة قلب الناس كلها».

كما علق المطرب محمد رشاد عبر «انستجرام»، «ألف سلامة عليكي يا غالية علي قلبي وقلوب ناس كتير.. يارب يشفيكي وتقومي بالسلامة ويديم عليكي صحتك وابتسامتك اللي بتنور الدنيا دعواتكم بالشفاء».

من جانبها قامت يسرا عبر «تويتر»، بتوجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها منذ إعلان مرضها قائلة «بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكرا خاصا جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض شكرا للجميع».

وقد تم الإعلان مساء أمس عن إصابات عديدة بكورونا داخل الوسط الفني بدأها الفنان كريم فهمي ثم الإعلامي وائل الإبراشي، وبعده يسرا ثم إيناس الدغيدي.