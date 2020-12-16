ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة قوية بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، على ملعب أنفليد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يشارك فيها النجم المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لعشاق كرة القدم، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تنطلق صافرة مباراة ليفربول وتوتنهام، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً، بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل، بتوقيت أبو ظبي بالإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام، عبر قناة beIN Sports 2HD، والتي تمتلك حق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل فريق ليفربول الإنجليزي

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فابينيو، فيليبس، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، جونز، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، المباراة، بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ألدرفيريلد، إريك دير، رودون.

خط الوسط: دوهيرتي، سيسوكو، هويبيرج، لو سيلسو، بن دافيس.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين.

ويأمل الريدز، في تحقيق الانتصار، في ظل إقامة المباراة على ملعبه، حيث نجح ليفربول، في حصد ستة انتصارات من ست مباريات، وبلغ معدل تسجيله على أرضه ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، وذلك على الرغم من تفوق توتنهام، في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، خاصة أن السبيرز نجح في الحصول على 14 نقطة من أصل 18 ممكنة، خارج قواعده، ويتمتع بأفضل دفاع في الدوري، من خلال الخطط المحكمة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

وخلال آخر 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل ليفربول في 3 مباريات وفاز في مباراتين.

ويحتل السبيرز، المركز الأول في البريميرليج، برصيد 25 نقطة، متعادلاً مع ليفربول، في النقاط، ويسبقه في الترتيب بفارق الأهداف.